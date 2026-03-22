Deuda a constructoras: intereses seguirán aumentando si el MOPC no paga, según Capaco

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezado por Claudia Centurión, informó que la deuda total con las constructoras asciende a US$ 268 millones, de los cuales US$ 188 millones corresponden a certificados pendientes y alrededor de US$ 80 millones a intereses.

Por su parte, los gremios del sector habían reclamado inicialmente compromisos por unos US$ 360 millones, de los cuales los intereses acumulados alcanzan los US$ 110 millones, de acuerdo con los datos de los gremios de las vialeras.

En ese contexto, el Ejecutivo propondrá un proyecto de ley que habilite el pago de los intereses mediante la emisión de bonos. Según Obras Públicas, esta vía busca dar respaldo legal a los desembolsos pendientes que se arrastran desde el gobierno anterior.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, advirtió que el monto de los intereses seguirá aumentando mientras más se postergue el pago.

“Los intereses no son un monto fijo, son variables y aumentarán sustancialmente al momento en que el MOPC pague. No será del 50% o 60%, pero podría incrementarse en torno al 30% sobre el monto que menciona el MOPC”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Heisecke también señaló que el reclamo por los intereses se arrastra desde hace años. “Nosotros queremos cobrar los intereses, sea como sea. Si son bonos, vamos a trabajar con el sector bancario. Si tienen respaldo del Estado, que hoy cuenta con calificación AA de los entes financieros, es como tener dinero a mano. Vemos con buenos ojos esta opción y esperamos que pronto se concrete”, afirmó.

Lea más: Gremios de la construcción crean “comité de guerra” para analizar el factoraje

Factoraje para pago de US$ 150 millones

En el marco de la denominada “economía de guerra”, el MOPC plantea pagar US$ 150 millones de la deuda mediante la modalidad de factoraje, que permitirá a las empresas ceder sus certificados de obra a bancos locales para obtener liquidez inmediata, con garantía soberana. El Estado asumirá los intereses de esta operación, según prometieron.

Para implementar este mecanismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya remitió a los gremios un borrador de la reglamentación de la Ley N.º 6542/2020 de factoraje, contemplada en el Presupuesto General de la Nación 2026. El documento está siendo analizado por el sector privado antes de su eventual aplicación.

Lea más: Para el Gobierno, deuda con constructoras es menor y prevé pagar US$ 150 millones con factoraje

En ese sentido, la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) informó este sábado que se declaró en sesión permanente tras la presentación del plan del MEF para saldar las deudas con el sector de la construcción. Advirtió que la situación de las empresas es crítica y que, con el paso de los días, muchas están más cerca de paralizar obras o incluso quebrar.

El presidente del gremio, el ingeniero Paul Sarubbi, explicó en un boletín que compartió el gremio con la prensa que esta medida responde a la necesidad de analizar de manera continua la propuesta del Gobierno, que contempla mecanismos como el factoraje por aproximadamente US$ 150 millones y la emisión de bonos del Tesoro para cubrir cerca de US$ 110 millones en intereses.

En ese marco, destacó que Cavialpa trabaja de forma coordinada con Capaco, con la que conformó un equipo conjunto para estudiar los alcances del plan, incluyendo aspectos clave como la reglamentación del factoraje y el reconocimiento de los intereses acumulados, estimados por el sector en torno a los US$ 110 millones.

Señaló además que el gremio se encuentra en un proceso de evaluación permanente. “La propuesta se acerca a lo que esperábamos, pero requiere un análisis técnico profundo para entender su impacto real en las empresas”, indicó.

“Este es un momento crítico. Necesitamos avanzar hacia una solución que dé previsibilidad al sector y evite la paralización de la infraestructura pública”, concluyó.