Conatel ya insiste en su “autonomía” ante posible sanción a Nubicom

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sostiene que es un ente “autónomo” y que sus resoluciones no pueden ser condicionadas por otras instituciones del Estado.

Esto ante la posibilidad de que la Contraloría General de la República (CGR) le recomiende cancelar la licencia 5G que concedió a Nubicom Paraguay SA, la cuestionada firma de origen argentino vinculada al Grupo Vázquez.

Mientras la CGR mantiene abierta una fiscalización especial sobre el proceso de adjudicación y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa, desde la Conatel insistieron en que cualquier eventual decisión dependerá exclusivamente del análisis técnico y jurídico del ente regulador.

El director de Conatel, Víctor Martínez, aseguró que el organismo actuará únicamente sobre la base de la normativa vigente y rechazó que exista protección política hacia la compañía.

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“Conatel es un ente regulador autónomo. Sus resoluciones no son objeto de avocamiento por otras entidades del Estado”, afirmó tajante a ABC, al consultarle si cancelarán la licencia si así lo recomienda la CGR.

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Contraloría duda de la prestación comercial de Nubicom

La fiscalización de la CGR se centra actualmente en verificar si Nubicom realmente está prestando el servicio comercial comprometido en el pliego de licitación de la red 5G.

El ente de control remitió el miércoles último a la Conatel una Comunicación de Observaciones en la que enfatiza que, hasta el momento, no existe evidencia suficiente que permita acreditar que Nubicom ya presta efectivamente el servicio 5G al público.

Conatel deberá responder a la observación en un plazo de cinco días, según documentos a los que accedió ABC.

Según reconoció la propia Conatel, la empresa cuenta hasta ahora con apenas una radiobase instalada en la zona de Villa Morra, Asunción. Incluso, el ente regulador admitió que no dispone de información concreta sobre los clientes de la firma.

El directivo también manifestó que funcionarios de la Contraloría acompañaron recientemente una inspección técnica al sitio donde opera Nubicom.

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“No sé si es prudente decirlo, pero incluso la Contraloría hizo una verificación del sitio donde está ubicado el core y la radiobase de Nubicom. En realidad, la fiscalización la hicimos nosotros acompañados de ellos”, comentó.

“No estamos para proteger a ninguna empresa”

Al insistirle sobre qué ocurriría si la Contraloría recomienda cancelar la licencia otorgada a Nubicom, Martínez evitó adelantar una postura definitiva, aunque dejó claro que la decisión dependerá exclusivamente de Conatel.

“Habrá que analizar los fundamentos. Este directorio fue totalmente transparente e incluso investigó denuncias presentadas fuera de plazo. Pero no estamos para proteger ni avalar a ninguna empresa que haya infringido las normas”, afirmó.

La adjudicación a Nubicom generó fuertes cuestionamientos debido a los vínculos de la empresa con el Grupo Vázquez, exsocio comercial del presidente Santiago Peña. Sin embargo, Martínez descartó que esos nexos hayan influido en el proceso.

“Los nexos comerciales que pudieran tener estas empresas pertenecen al ámbito privado y no afectan las decisiones del ente regulador”, señaló.

Incluso lanzó una llamativa comparación al sostener que “otras empresas también tienen vínculos con gente de la Contraloría”, aunque sin mencionar nombres ni ofrecer detalles.

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“No hubo influencia del Ejecutivo”

Ante las consultas de un posibles influencias del Ejecutivo a la hora de adjudicar la red 5G a Nubicom, Martínez negó categóricamente cualquier intervención del Poder Ejecutivo en la adjudicación.

“No hubo influencia en lo absoluto. Lo que se hizo fue verificar el cumplimiento del pliego y contrastar la documentación presentada”, dijo.

En la misma línea, el presidente de Conatel, Juan Carlos Duarte, aseguró que el ente desconocía incluso que Nubicom participaría del proceso hasta que compró el pliego.

“Nosotros no sabíamos que se iba a presentar esa empresa. Tampoco sabíamos que Tigo o Personal no iban a competir”, manifestó.

Duarte insistió en que el regulador no interviene en las relaciones comerciales posteriores entre empresas privadas y accionistas.

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¿Cumplirá la empresa con la prestación del servicio?

Pese a las dudas existentes, desde Conatel afirman que esperan que Nubicom avance en el despliegue de su red 5G dentro de los plazos establecidos, pese a que a más de seis meses cuenta con una sola radiobase. En un año debía desplegar 22 radiobases.

Martínez reconoció que actualmente todo depende de que la empresa concrete las inversiones prometidas, por unos US$ 78 millones.

Agregó que representantes de la firma explicaron a Conatel que decidieron ingresar al mercado paraguayo porque las condiciones del pliego eran “favorables” y permitían destinar más recursos en el despliegue de la infraestructura.

“Esto no es una cuestión de fe. Nosotros vamos a tomar las acciones regulatorias de acuerdo a los hechos”, sostuvo, al ser consultado sobre si en Conatel tienen garantías de que la desconocida empresa concretará las inversiones prometidas.

Sin embargo, el propio director advirtió que el incumplimiento derivará en sanciones. “Esperamos que cumplan. Y si no cumplen, se van a atener a las consecuencias regulatorias correspondientes”, explicó.