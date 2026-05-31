ANDE abre debate virtual para licitación de planta solar: este lunes se realiza la audiencia pública

El proyecto de la ANDE, que se ejecutará bajo la modalidad de Licitación Pública Internacional, busca instalar una planta solar en la zona de Loma Plata y representa el primer paso concreto del Gobierno para abrir el mercado eléctrico a la generación privada tras la reciente legislación del sector.

Apenas un día después de emitirse la reglamentación de la Ley N° 7599/2025 —del marco regulatorio de la producción de energía eléctrica independiente—, la empresa estatal avanzó con los trámites institucionales para la licitación. Con el soporte técnico del Banco Mundial, la ANDE remitió la documentación correspondiente a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para habilitar la participación ciudadana y empresarial en el proceso.

La ANDE informó a través de las redes sociales que los documentos de la licitación y las especificaciones técnicas ya se encuentran disponibles de manera abierta para los interesados. El acceso público al documento base se canaliza a través del portal digital de Contrataciones Públicas en su sección de audiencias públicas.

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Para la transmisión del debate del 1 de junio, la institución habilitó de forma directa el acceso a través de la plataforma Google Meet. La intención aparente de las autoridades es agilizar la recepción de consultas técnicas de empresas nacionales e internacionales antes del llamado oficial.

La reunión informativa se realizará este lunes 1 de junio a las 09:00 de la mañana. Los interesados pueden ingresar a la sala virtual mediante el enlace de Google Meet https://meet.google.com/ytq-ckqw-bfc o revisar el pliego base en el buscador de la DNCP.

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Potencia solar para el Chaco

El proyecto de infraestructura prevé la instalación de una Central Solar Fotovoltaica de 140 MW de potencia. Esta producción de energía limpia será inyectada directamente al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a través de la actual Subestación Loma Plata en 220 kV, un punto estratégico para el norte de la Región Occidental.

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Según los requerimientos preliminares de la estatal, la firma que resulte adjudicada con el contrato deberá encargarse de la totalidad del negocio. Esto contempla desde el diseño, construcción, operación, mantenimiento e interconexión de la planta solar en suelo chaqueño.

Desde la ANDE destacan la iniciativa señalando que el plan busca la “diversificación de la matriz energética nacional y el fortalecimiento del suministro eléctrico en el país”. Asimismo, la administración asegura que el llamado se ejecuta “con visión de futuro” impulsando “proyectos sostenibles, innovadores y alineados al desarrollo energético del Paraguay”.