Operativos de la ANDE: recaudan más de Gs. 32.000 millones y apuntan a tercerizar más cortes

De acuerdo a reportes de la ANDE, los operativos de la ANDE contra el robo de energía y la morosidad está viéndose reflejado en importantes cifrass durante los primeros cinco meses del 2026.

Los equipos técnicos de la empresa estatal ejecutaron un total de 11.358 verificaciones en 10 zonas geográficas del país. Solo en lo que respecta a conexiones directas o clandestinas (robo de energía), se realizaron 1.737 cortes.

El desglose de los datos de los operativos revela que la mayor efectividad financiera de los controles se concentró fuertemente en el este del país. Entre los operativos denominados Alto Paraná 5 y Alto Paraná 6, la ANDE logró asegurar la recaudación de Gs. 17.372.953.089, una cifra que representa más del 54% de todo lo recuperado a nivel nacional en este periodo de cinco meses.

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Por otra parte, el operativo Remansito 1 desnudó un esquema masivo de robo de energía: de 1.459 suministros verificados en la zona, los técnicos tuvieron que ejecutar 1.119 cortes de conexiones directas. Básicamente, ocho de cada diez inmuebles revisados en ese sector del Chaco estaban colgados ilegalmente de la red estatal.

En contrapartida, zonas como el noveno departamento requirieron un despliegue de fiscalización mucho más extenso, aunque con menor impacto en las cajas de la institución. En el operativo Paraguarí 3 se verificaron 1.978 clientes —la cifra más alta de control individual de toda la lista—, logrando sumar Gs. 2.138 millones tras detectar apenas 74 conexiones clandestinas.

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Millonaria recaudación y multas por fraude

El gerente comercial de la institución, Ing. Hugo Rolón, confirmó que el daño patrimonial detectado y las multas aplicadas a los infractores según la Ley 966/64 suman un total de Gs. 6.845.090.198.

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“Esta es la gestión de pérdidas. Es un muy buen avance, porque también estamos trabajando en la regularización de suministros”, justificó Rolón, al referirse a los resultados del esquema de intervención a nivel nacional.

El alto funcionario reconoció que los trabajos abarcaron desde la desconexión de suministros clandestinos hasta el blanqueo de 2.675 clientes mediante gestiones de corte y regularización.

Morosidad

Pese a los operativos de intervención, la deuda de los usuarios particulares sigue siendo un ancla pesada para las finanzas de la ANDE. Al cierre del año 2025, la morosidad total de clientes se encontraba en un 20%.

Actualmente, el promedio de deuda en este primer cuatrimestre del 2026 tuvo una leve baja y se ubica en el 19%. Según el gerente comercial, el objetivo institucional es forzar la reducción de este índice al 16% para finales de este año.

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Los datos históricos de la ANDE muestran una lenta recuperación financiera: en el año 2023 la morosidad llegaba a un crítico 29%, bajando a 23% en 2024, hasta llegar a los niveles actuales.

Más cuadrillas

Para sostener el ritmo de intervenciones, la administración actual apunta a la tercerización. “Próximamente estaremos reforzando con más cuadrillas de contratistas, que permitirán el retiro de conexiones directas, colocación de sitio de medidores en zonas periféricas y regularización”, detalló Rolón.

La estrategia de la estatal se centra además en el llamado a licitación LPN 1927/25, con el que pretende incorporar a más de 100 cuadrillas al trabajo de calle. Según las autoridades, el proceso ya se encuentra en la última etapa de firma de contratos.