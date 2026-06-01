Planta de energía solar de la ANDE: financiamento es la principal duda, según experto

La ANDE realizó este lunes la primera audiencia pública del PBC correspondiente a la Licitación Pública Internacional para la adquisición de energía eléctrica fotovoltaica en Loma Plata, departamento de Boquerón. La contratación incluye la construcción de la planta solar fotovoltaica, una línea de transmisión de aproximadamente 7 kilómetros en 220 kV con salida desde la Subestación Loma Plata y la ampliación de dicha subestación.

Esta sería la primera licitación a gran escala para la generación de energía mediante una planta solar fotovoltaica, que cuenta con apoyo técnico del Banco Mundial (BM) y que contribuirá a la diversificación de la matriz energética nacional. El proyecto contempla la adquisición de energía eléctrica con una potencia instalada de 140 MWac conectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) en 220 kV.

El ingeniero experto en temas energéticos, Fabián Cáceres, destacó que es un paso importante para contar con la generación de energía eléctica que permita evitar el desabastecimiento que podría ocurrir a partir del 2030, considerando, además, que la mejor opción para Paraguay es la energía solar.

“Es, digamos, un primer ejercicio que va a hacer la ANDE para incorporar este tipo de tecnología en 140 MW. No es poca cosa. Creo que van a cambiar un poquito porque vi que estaban explicando que en principio no va a tener ninguna fuente de compensación con baterías y se sabe que esta energía es una energía muy intermitente, seguramente están calculando regular esa intermitencia poniendo en paralelo con el sistema interconectado, utilizando la energía de base de nuestras hidroeléctricas, pero con el tiempo, eso se tiene que corregir”, puntualizó.

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Primera planta de energía fotovoltaica

Cáceres dijo que todavía hay algunas cuestiones que tienen que ser bien definidas para que facilite la competencia de la mayor cantidad de interesados, considerando que es una obra importante con una inversión muy grande, ya que se prevé un contrato de 30 años y tiene que ir de la mano de la ejecución de la ampliación de la línea de 220.000 V de Loma Plata que en este momento ya está adjudicada.

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Si bien es la primera experiencia en la adquisición de este tipo de energía que realizará la ANDE, Cáceres destacó que es un paso importante y el camino que la estatal va a tener que recorrer para poder paliar las necesidades de nuevas fuentes de generación de energía eléctica.

“Implica un esfuerzo económico importante, estas nuevas energías van a ser de hecho más caras que la energía tradicional que disponemos, eso va a implicar que probablemente la ANDE tenga que hacer un compromiso de pago importante, porque tiene que garantizar las compras de un contrato mínimo para que esto pueda ser viable y esa esa tarifa va a tener que ser más alta o más cara de lo que está pagando por el resto de energía hidroeléctrica”, explicó.

Agregó que uno de los puntos importantes es que con esta nueva fuente de generación de energía eléctrica, va a obligar a la ANDE a establecer un nuevo modelo de gestión del despacho de carga, mediante un operador que regule esas generaciones privadas con las fuentes de energía con las que dispone la estatal, lo que también obligaría a crear un ente regulador del sistema energético del interconectado nacional.

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La ANDE habilitó un correo institucional y puso fecha hasta el 8 de junio para que todos lo que tengan interés en hacer consultas, las hagan a fin de que la estatal saque una respuesta que alcance a responder a todas las interrogantes. Los correos son dadli@ande.gov.py y andeplanificacion@gmail.com.

La audiencia contó con la participación del presidente de la ANDE, Félix Sosa, así como de ejecutivos y técnicos de la institución, la participación de más de 380 representantes nacionales e internacionales de empresas, consultoras, inversionistas y actores del sector energético interesados en el proyecto y medios de comunicación.