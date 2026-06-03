Economía
03 de junio de 2026 a la - 16:32

Misión técnica del FMI para revisar medidas macroprudenciales

Los depósitos del sector público no financiero en el Banco Central del Paraguay (BCP) totalizaron G. 9,489 billones en febrero de 2026.
La misión técnica del FMI se reunió con miembros del directorio y altos funcionarios de la banca matrizGentileza

Directores y altos funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) recibieron a un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de una misión técnica para analizar medidas macroprudenciales

Por ABC Color

Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) sostuvo una serie de reuniones técnicas con directivos y funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) en el marco de una misión enfocada en el análisis de medidas macroprudenciales y su contribución al fortalecimiento de la estabilidad financiera.

En este tipo de encuentros se centran normalmente en evaluar herramientas de prevención de riesgos sistémicos, mejorar los mecanismos de monitoreo y afinar la coordinación entre áreas responsables de la política monetaria, la supervisión y la gestión de crisis.

También suelen contemplar indicadores tempranos de alerta, pruebas de estrés y criterios para calibrar medidas en función de condiciones locales del mercado financiero, el nivel de dolarización, la estructura de fondeo y la exposición a sectores específicos de la economía.

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Cooperación técnica

La presencia de equipos del FMI en misiones técnicas responde a solicitudes de asistencia y cooperación orientadas a fortalecer marcos regulatorios y de política pública. A diferencia de instancias de revisión de programas financieros, este tipo de encuentros se caracteriza por su enfoque especializado: diagnósticos, revisión de prácticas internacionales y recomendaciones para su adaptación al contexto nacional.

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En este caso, el trabajo con el Banco Central se enmarca en una tendencia global de mayor énfasis en herramientas macroprudenciales. En economías pequeñas y abiertas, la resiliencia del sistema financiero suele depender, además, de la capacidad de anticipación ante shocks de términos de intercambio, movimientos abruptos de capitales o cambios en condiciones financieras externas.