Misión técnica del FMI para revisar medidas macroprudenciales

Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) sostuvo una serie de reuniones técnicas con directivos y funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) en el marco de una misión enfocada en el análisis de medidas macroprudenciales y su contribución al fortalecimiento de la estabilidad financiera.

En este tipo de encuentros se centran normalmente en evaluar herramientas de prevención de riesgos sistémicos, mejorar los mecanismos de monitoreo y afinar la coordinación entre áreas responsables de la política monetaria, la supervisión y la gestión de crisis.

También suelen contemplar indicadores tempranos de alerta, pruebas de estrés y criterios para calibrar medidas en función de condiciones locales del mercado financiero, el nivel de dolarización, la estructura de fondeo y la exposición a sectores específicos de la economía.

Lea más: Misión de FMI para revisar avance sobre reformas

Cooperación técnica

La presencia de equipos del FMI en misiones técnicas responde a solicitudes de asistencia y cooperación orientadas a fortalecer marcos regulatorios y de política pública. A diferencia de instancias de revisión de programas financieros, este tipo de encuentros se caracteriza por su enfoque especializado: diagnósticos, revisión de prácticas internacionales y recomendaciones para su adaptación al contexto nacional.

Lea más: Empresas públicas: FMI aguarda reglas para fortalecer supervisión

En este caso, el trabajo con el Banco Central se enmarca en una tendencia global de mayor énfasis en herramientas macroprudenciales. En economías pequeñas y abiertas, la resiliencia del sistema financiero suele depender, además, de la capacidad de anticipación ante shocks de términos de intercambio, movimientos abruptos de capitales o cambios en condiciones financieras externas.