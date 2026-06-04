Casi la mitad de la carne que se consume en Paraguay proviene de mataderos, según gremio de frigoríficos

Un informe de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) reveló que el crecimiento de los mataderos amplía las alternativas de comercialización para productores y consumidores.

El documento, elaborado a partir de datos oficiales del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), muestra que durante 2025 los mataderos faenaron 269.448 cabezas destinadas exclusivamente al mercado doméstico, volumen que representa el 49,9% del abastecimiento interno de carne bovina.

“La cifra refleja un crecimiento sostenido durante los últimos años. En 2023, la participación de los mataderos dentro del consumo nacional se ubicaba en 37,6%, lo que evidencia un incremento de más de 12 puntos porcentuales en apenas dos años y confirma una tendencia de expansión dentro de la cadena cárnica paraguaya”, señalaron desde la CPC.

Aumentó la faena en mataderos

Asimismo, los datos muestran que el crecimiento de esos establecimientos fue superior al registrado por la industria exportadora. Entre 2023 y 2025, la faena en esos sitios aumentó 47,9%, pasando de 182.231 a 269.448 cabezas. En el mismo período, la faena de los frigoríficos registró un crecimiento de 9,5%.

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Según lo informado, Paraguay cuenta con 13 plantas frigoríficas exportadoras habilitadas, aproximadamente, de las cuales cerca del 88% orienta su producción a los mercados internacionales. En cambio, las mataderías abastecen principalmente a carnicerías de barrio, mercados municipales, ferias regionales y otros segmentos vinculados al consumo interno.

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“Si bien los frigoríficos exportadores continúan siendo los principales actores de la industria y concentran gran parte de las exportaciones del país, el abastecimiento del mercado interno ya no depende exclusivamente de este sector”, remarcaron.

En ese sentido, en el análisis de la CPC indican que existen alrededor de 23 mataderos formalmente activos, además de otros establecimientos denominados municipales, distribuidos en distintos puntos del territorio nacional.

Frigoríficos y mataderos generan una “dinámica competitiva”

Ambos segmentos, de acuerdo con lo expuesto, participan en la compra de ganado y generan una dinámica competitiva que influye directamente en la formación de precios. A su vez, para analistas del sector, este fenómeno tiene implicancias en términos de competencia y funcionamiento del mercado.

“Los frigoríficos exportadores compran ganado tomando como referencia los valores internacionales de la carne, mientras que los mataderos operan bajo una lógica más vinculada al consumo doméstico, al poder adquisitivo local y a categorías de animales con características comerciales diferentes”, precisaron.

Doble referencia de precios

Como consecuencia, se genera una doble referencia de precios dentro del mercado ganadero paraguayo, según el citado gremio: Los productores cuentan con distintas alternativas de comercialización y pueden optar por vender a frigoríficos o mataderos según el tipo de animal, las condiciones de mercado y las oportunidades disponibles en cada momento.

El estudio estima además que entre 27.000 y 55.000 productores ganaderos pequeños y medianos dependen parcial o totalmente del circuito de mataderos para comercializar su producción. Para muchos establecimientos ubicados en el interior del país, estos representan el principal canal de acceso al mercado.

Mayor participación de mataderías en Paraguay

Otro aspecto relevante es que Paraguay presenta una estructura de abastecimiento interno diferente a la observada en otros países de la región.

Aunque tanto Paraguay como Uruguay poseen una fuerte orientación exportadora, la participación de los mataderos en el consumo doméstico paraguayo resulta considerablemente mayor.

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“Las estimaciones indican que cerca del 50% del abastecimiento interno de carne bovina en Paraguay proviene de mataderos, mientras que en Uruguay esta participación ronda el 15% y en Argentina se sitúa aproximadamente en torno al 20%”, explicaron.

Finalmente, recordaron que desde el MAG vienen impulsando el fortalecimiento de los mataderos regionales y municipales, al considerar que esto podría contribuir a incrementar la competencia y mejorar las opciones de abastecimiento para los consumidores.