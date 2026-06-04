Desplome del dólar: La explicación del BCP no convence a exportadores

Ante los distintos cuestionamientos surgidos tras el desplome del dólar, que ya llega al 25%, el Banco Central del Paraguay (BCP) emitió un informe donde detalla los fundamentos que están llevando a un deterioro en la cotización de la divisa estadounidense.

En ese aspecto, Sebastián González, presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex), mencionó que desde hace tiempo el gremio viene con una posición un poco neutral, en el sentido de no querer presionar al BCP para una participación fuerte en el sistema cambiario, dado que entiende que se podría desvirtuar las reglas en el mercado.

“No desean ir a los extremos”

Sin embargo, aclaró que el sector exportador “no desea ir a los extremos”, ni a una gran intervención que genere inflación y haga que todos los precios suban pero tampoco la situación actual.

Si bien reconoció que los costos de los productos están más elevados que los que se tenía el año pasado, señaló que para él esto no se explica con el tipo de cambio.

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“El sector está convencido de que existe un espacio para tener la participación del BCP, que ayude a paliar esta situación que, esperemos, (se termine). Una vez que se acabe el conflicto en Medio Oriente, el precio del petróleo se regularice y otros factores externos puedan ajustar y puedan ecualizar el tipo de cambio mundial”, detalló González.

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Dijo que, si esto continúa, se tendrán exportadores e industrias que empezarán a disminuir su plantel laboral. Además, advirtió que “el Banco Central es para todos los paraguayos” y “no de un solo sector”, por lo que lamentó que cuando cae bruscamente el dólar, el ente monetario no participe, pero sí lo hace cuando sube fuertemente la moneda norteamericana.

Intervención mínima

El gremialista aclaró que no hablan de implementar una “intervención fuerte”, sino de una “mínima”, que afirmó “no causará ningún problema”.

“Se está pasando por un momento demasiado auspicioso macroeconómicamente. Pero la economía paraguaya está compuesta también por microexportadores, medianos exportadores, grandes exportadores, que ingresan divisas al Paraguay, que luego convierten en guaraní y se gastan”, aseveró.

Asimismo, cuestionó la explicación del Gobierno que dice que si la banca matriz incide en el mercado, aumentará la inflación.

“No se observa beneficio con la baja del dólar”

En ese sentido, sostuvo que en el consumo diario no se observa el beneficio de la baja del dólar y que existe un mensaje que no está siendo “muy claro”.

Añadió que, por un lado, están siendo “superafectados” por esa diferencia de cambio que todos los meses los golpea. Por el otro, la cifra del 25% (caída internual de la moneda extranjera) es muy elevada para el Paraguay.

“La economía paraguaya está compuesta por un sector importante que es el exportador, rubro que ingresa divisas al país y que finalmente es lo que está en las cuentas bancarias de los bancos y eso es lo que se liquida todos los meses para pagar sueldos y para el consumo diario”, remarcó.

Paraguay: 13 a 15% menos competitivo que países de la región

En cuanto a cómo resta competitividad al sector exportador paraguayo, señaló que, al ubicarse la caída de la moneda norteamericana en un 10% a 12% en otras naciones y en Paraguay en torno a un 25%, nuestro país está siendo un 13% a 15% menos competitivo en la región y el mundo.

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En lo que refiere a las perspectivas del sector para este semestre, de continuar esta caída de la moneda norteamericana en el mercado local y sin tener la intervención del BCP, manifestó que estarán evaluando los resultados.

“Hoy en día estamos saliendo a fondearnos (obtener capital) con las entidades bancarias y financieras para tomar préstamos para afrontar la realidad y el futuro mediano. Si esto continúa así, también hay otras empresas que están utilizando sus reservas (ganancias) de años anteriores para enfrentar las pérdidas”, concluyó.