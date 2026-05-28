Senado pide informe al BCP sobre impacto de la baja del dólar y explicación por no intervenir

El pedido de informe obedece a la creciente preocupación manifestada por diversos sectores productivos nacionales, en particular por pequeños y medianos productores agrícolas, ganaderos y exportadores, respecto a la sostenida baja en la cotización del dólar y su impacto directo en la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad de la producción nacional, de acuerdo con las argumentaciones del senador proyectista Juan E. Afara.

Cotización del dólar en baja

El dólar sigue en la senda del descenso y ayer cotizó en G. 6.100 en el cambio efectivo y G. 6.028 en el cambio interbancario, acumulando una depreciación de casi 25% en un año frente al guaraní, son alrededor de G. 2.000 menos por cada divisa.

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Impacto de la baja del dólar

En las últimas semanas la baja de la divisa estadounidense ha generado un amplio debate en distintos ámbitos institucionales, económicos y sociales, atendiendo a que una apreciación significativa del guaraní afecta negativamente a aquellos sectores cuyos ingresos se encuentran vinculados al mercado internacional, mientras sus costos operativos permanecen elevados o dolarizados, en perjuicio principalmente del pequeño productor agrícola, según las argumentaciones.

Asimismo, se menciona en el documento, que se ha observado una postura del Banco Central del Paraguay de no intervenir el mercado, por lo cual consideran necesario contar con información técnica precisa que permita a la Cámara de Senadores ejercer su función constitucional de control.

El pedido de informe que consta de tres artículos expone la solicitud al BCP para que remita en un plazo de 15 días un informe detallado sobre la evolución reciente del tipo de cambio del dólar estadounidense frente al guaraní, así como las medidas adoptadas en el marco de su política monetaria y cambiaria.

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¿Qué datos pide el Congreso al BCP?

El citado informe deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

a) Análisis técnico de los factores macroeconómicos, internos y externos, que explican la variación del tipo de cambio.

b) Evaluación institucional sobre la existencia o no de un desalineamiento cambiario y su impacto en la competitividad del sector productivo nacional.

c) Detalle de los criterios utilizados por el BCP para determinar la necesidad o no de intervención en el mercado de divisas.

d) Informe sobre intervenciones realizadas en el mercado cambiario durante el presente año.

e) Medidas de política monetaria adoptadas o evaluadas en relación con la evolución del tipo de cambio.

f) Evaluación del impacto de la actual cotización del dólar en los sectores productivos, en particular en pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos.

g) Justificación técnica de la ausencia o reducción de intervenciones cambiarias ante la actual apreciación del guaraní frente al dólar, entre otras acciones.