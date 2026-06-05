Estas son las tres zonas del país que concentran casi el 70% de los contribuyentes

El crecimiento estuvo liderado por las zonas geográficas con mayor dinamismo económico y concentración poblacional. Central se mantuvo como el principal contribuyente al total nacional, con 168.187 contribuyentes en 2010, 429.275 en 2025 y 438.583 en abril de 2026.

En términos absolutos, sumó 270.396 nuevos contribuyentes desde 2010, equivalente a un incremento de 160,8%. Actualmente concentra cerca del 33,7% del total nacional.

Capital conserva el segundo lugar del ranking nacional. La cantidad de contribuyentes pasó de 164.688 en 2010 a 266.952 en 2025 y a 271.275 en 2026. El aumento absoluto fue de 106.587 aportantes, mientras que el crecimiento relativo alcanzó 64,7%, por debajo del promedio nacional. Como resultado, la participación de Asunción dentro del total disminuyó gradualmente frente al avance de otros departamentos.

Alto Paraná se consolidó en la tercera posición. Los registros aumentaron de 66.344 contribuyentes en 2010 a 155.416 en 2025 y 159.962 en abril de 2026. El incremento absoluto alcanzó 93.618 contribuyentes, equivalente a una expansión de 141,1%.

El resultado refleja el fortalecimiento de la actividad comercial, industrial y de servicios en una de las principales economías regionales del país.

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Entre los departamentos con mayor crecimiento relativo sobresale Canindeyú. La cantidad de contribuyentes pasó de 10.554 en 2010 a 31.479 en 2025 y 32.482 en 2026, lo que representa un aumento de 207,8%. También destacan Caaguazú, con una expansión de 190,2%; San Pedro, con 240,2% y Presidente Hayes.

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Los resultados muestran una creciente formalización económica en departamentos vinculados a la producción agropecuaria, la logística y las actividades asociadas al desarrollo del Chaco paraguayo.

En términos absolutos, luego de Central, los mayores aumentos se observaron en Capital (+106.587), Alto Paraná (+93.618), Itapúa (+45.525) y Caaguazú (+40.525). Estos cinco departamentos explican más de 70% del crecimiento total registrado entre 2010 y 2026.

El ranking de contribuyentes al 30 de abril de 2026 está encabezado por Central (438.583), Capital (271.275), Alto Paraná (159.962), Itapúa (80.692) y Caaguazú (61.831). Más atrás aparecen San Pedro (39.126), Cordillera (35.111), Canindeyú (32.482), Amambay (26.370) y Paraguarí (24.978). En el extremo inferior se ubican Presidente Hayes (14.434), Alto Paraguay (14.086), Caazapá (15.395) y Misiones (11.869).

Los datos del año 2026 muestran además que el crecimiento continúa. Entre diciembre de 2025 y abril de 2026 se incorporaron 30.616 nuevos contribuyentes a nivel nacional, equivalente a un aumento de 2,4% en cuatro meses.

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Central lideró nuevamente este avance con 9.308 nuevos registros, seguido por Alto Paraná (+4.546) y Capital (+4.323).

La evolución observada durante los últimos años evidencia una ampliación sostenida de la base tributaria del país. Si bien las zonas más pobladas continúan concentrando la mayor cantidad de contribuyentes, varias regiones del interior registran tasas de crecimiento superiores al promedio nacional, lo que sugiere una expansión gradual de la formalización económica y una mayor incorporación de personas y empresas al sistema tributario paraguayo.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.