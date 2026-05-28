Contadores piden a la DNIT debate público sobre normativa que afecta las utilidades en reserva

El Gobierno de Santiago Peña, a través de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), avanza en la implementación de nuevas disposiciones para las utilidades en reserva de las empresas.

Por un lado, se encuentra la Resolución N° 49/2026, que ya está en vigencia y, por el otro, se anunció un posible proyecto de ley que afectaría la forma en que las empresas manejan sus reservas.

En relación con estas iniciativas impulsadas por Tributación, la directora de Educación del Colegio de Contadores del Paraguay, Alba Talavera, salió al paso solicitando a la DNIT un debate técnico y público para conocer el alcance real de las disposiciones.

La profesional aseguró, en conversación con ABC Color, que hasta el momento en el sector persisten “muchas dudas” y que hasta la fecha no hubo una explicación formal y detallada por parte de las autoridades tributarias.

“Necesitamos una explicación, necesitamos un debate, porque nosotros somos los afectados, principalmente los contribuyentes y nosotros que les llevamos la contabilidad”, expresó.

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Urgen debate y respuestas técnicas

Talavera reveló además que el gremio remitió una nota al director de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, solicitando una reunión en la sede del Colegio para que las autoridades expliquen los objetivos de la Resolución 49 y un eventual proyecto de ley y respondan las consultas técnicas que persisten entre profesionales y contribuyentes.

Según explicó, una de las principales preocupaciones gira en torno a las reservas facultativas y a la forma en que deberán ser expuestas dentro de los estados financieros conforme a las nuevas exigencias de la DNIT.

“Hay muchas preguntas que quedaron al aire. Por ejemplo, el límite, hasta cuánto podés llevar a la reserva facultativa, qué explicaciones tenemos que dar”, manifestó.

Elaboran modelos para intentar responder a requerimientos

La contadora detalló que el sector incluso comenzó a elaborar modelos propios de los reportes, para intentar responder a los requerimientos establecidos en la normativa, ante la falta de criterios oficiales más específicos.

“Nosotros por iniciativa propia estamos haciendo eso. Tenemos cinco modelos para poder informar lo que nos están solicitando”, señaló.

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Explicó que la Resolución General 49 incorpora nuevas exigencias dentro del anexo de notas a los estados financieros, donde se solicita a las empresas detallar información vinculada a las reservas facultativas, su origen, antigüedad y destino futuro.

“Te dicen que expliques desde cuándo tenés tu reserva facultativa, a qué se debe esa reserva, si pensás distribuir o capitalizar las utilidades, entre otras preguntas”, sostuvo.

Solicitan reglas claras y lineamientos precisos

Talavera insistió en que el sector no se opone a colaborar con el Estado, pero pidió reglas claras y lineamientos precisos para evitar interpretaciones distintas entre contribuyentes y profesionales contables.

“Si es para ayudarle al Estado, nosotros tenemos la buena predisposición. Lo importante es que tengamos reglas claras, reglas entendibles”, reiteró.

La representante del gremio también cuestionó la falta de diálogo posterior a la emisión de la normativa y reiteró la necesidad de abrir una discusión más amplia sobre el proyecto que prepara el Gobierno. Advirtió que el sector contable aún desconoce con precisión el alcance final de las medidas.

“Queremos que nos clarifiquen bien cuál es la intención y cómo tenemos que responder para que esos datos también puedan ser útiles para ellos”, concluyó finalmente.

DNIT niega nuevo impuesto y defiende control sobre utilidades

Por su parte, la semana pasada, el director nacional Óscar Orué afirmó que la DNIT no busca regular las utilidades en reserva, sino mejorar la transparencia y disponibilidad de información de las empresas.

Sostuvo que el objetivo es construir una base de información homogénea antes de discutir medidas más profundas.

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“La normativa vigente no establece límites al uso de las reservas ni prevé la aplicación de impuestos sobre las mismas en el momento de su constitución o mantenimiento”, enfatizó.

En cuanto al proyecto de ley, dijo que actualmente se encuentra en una fase de análisis técnico y no en desarrollo normativo formal, el cual fue compartido con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).