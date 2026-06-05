Este es el millonario aumento de precio que ya registró la “Ruta de la Banana”

La construcción de la denominada “Ruta de la Banana” sigue avanzando en el departamento de Caaguazú, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El trazado conectará los distritos de Tembiaporã, Raúl Arsenio Oviedo y Doctor Juan Eulogio Estigarribia, beneficiando a más de 50.000 habitantes de la zona.

Pero lo que no informó la institución es que la obra ya registró un encarecimiento de más de G. 36.085 millones, una variación de casi el 20% respecto al monto adjudicado, conforme a los documentos disponibles.

En este sentido, el Lote 1, que va de Casilla 2 a Caballería, fue adjudicado a Proel Ingeniería, de Augusto Ortellado Narváez, por G. 85.622.717.290, y ya registró un aumento de G. 17.035.568.780 (19,9%).

El Lote 2, que conecta Caballería con el Empaque Bananero, fue adjudicado a Tecnología del Sur SAE, representada por Joaquín Fernández, por G. 96.622.066.417, y acumuló un incremento de G. 19.050.007.842 (19,7% más que el precio inicial).

En ambos casos, conforme a la documentación a la que accedió ABC, aumentaron las cantidades de obras ejecutadas para excavaciones, terraplenes, traslado de columnas eléctricas, obras hidráulicas, alcantarillas, riego de liga, carpeta de concreto asfáltico y otros ítems, debido a que las cantidades previstas en el proyecto adjudicado resultaron insuficientes, de acuerdo con los convenios modificatorios firmados.

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Avance de las obras

En cuanto al avance de las obras, según los datos proporcionados por el MOPC a este diario, la empresa Proel Ingeniería concentra sus labores en la conformación de la estructura vial, con un avance del 15%. Actualmente se ejecutan trabajos de movimiento de suelo, carga de terraplén, excavación de bolsones y colocación de subbase de macadam, etapas fundamentales para el futuro asfaltado.

Por su parte, Tecsul S.A.E. avanza hacia la culminación del puente de hormigón armado de 30 metros ubicado en el kilómetro 22,3. En esta fase, las cuadrillas se preparan para el vertido de hormigón en la losa, uno de los últimos pasos para completar esta infraestructura clave dentro del corredor. Este tramo registra un avance general del 35%.

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De forma paralela, en el distrito de Doctor Juan Eulogio Estigarribia se desarrollan intervenciones urbanas sobre la calle Primera Línea, donde se realizan tareas de remoción y reposición de empedrado como preparación para la regularización asfáltica y la posterior colocación de la carpeta de rodadura.

Un corredor de 51 km

La intervención contempla cerca de 51 kilómetros de pavimentación asfáltica e incorpora una circunvalación de aproximadamente 10 kilómetros en Doctor Juan Eulogio Estigarribia. Esta variante permitirá desviar el tránsito pesado fuera del casco urbano, mejorando la seguridad vial y agilizando la circulación.

Una vez concluida, la nueva ruta fortalecerá la conectividad de una de las principales zonas productoras del país, facilitando el traslado de bienes durante todo el año y reduciendo los costos logísticos para los productores.

Además de mejorar la movilidad de las comunidades, la obra respaldará la cadena de valor de la banana, rubro que genera alrededor de US$ 40 millones anuales en exportaciones, consolidando a este corredor como una infraestructura clave para el desarrollo económico regional.