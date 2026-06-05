Ñande Feria sigue este sábado con promociones en alimentos, carnes y verduras

Hasta este sábado se desarrollará “Ñande Feria”, de 07:00 a 18:00 horas, con la participación de más de 50 locales del Bloque B1 del Abasto Este, Minga Guazú. Además, anunciaron que el evento se realizará una vez al mes.

Desde la organización mencionaron que los consumidores encontrarán una amplia variedad de productos a precios promocionales para acercar oportunidades de ahorro a las familias paraguayas.

En esa línea, para responder a las expectativas de los compradores, locales de distintos rubros, entre industrias, góndolas y otros comercios de productos y servicios, forman parte de la promoción.

Lea más: Crecimiento de industrias nacionales en el Abasto Este

Descuentos en tres pasillos del Bloque B1

“Ñande Feria es una fiesta de ofertas en alimentos y otros productos. Más de 50 locales se adhirieron con descuentos de hasta 25% en productos de la canasta básica familiar. Muchos clientes de la zona y de otros puntos de Alto Paraná llegaron estos días para aprovechar y conocer toda la propuesta comercial que ofrece Abasto Este”, expresó Blanca Aveiro, gerente general de Abasto SA.

Otro punto a destacar es que la iniciativa se desarrolla en los tres pasillos del Bloque B1. Asimismo, los locatarios señalaron que durante los primeros días los compradores aprovecharon principalmente los combos de alimentos. Además, detallan que productos como carne, queso, mandioca, frutas y verduras fueron los más solicitados por los consumidores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Promociones para las familias

Desde Abasto Este añadieron que el objetivo de Ñande Feria es presentar grandes ofertas para que los clientes puedan acceder a descuentos en artículos de limpieza, balanceados, panificados, frutas, verduras, muebles y electrodomésticos.

A su vez recordaron que registran una importante demanda en prendas de vestir, artículos para el hogar, accesorios para celulares, balanceados para animales, productos para mascotas, hierbas medicinales, plantas y macetas, todos incluidos dentro de las promociones.

“Ñande Feria tiene como objetivo contribuir a la economía de las familias y acompañar tanto a clientes mayoristas como minoristas que buscan ventajas en precios al momento de realizar sus compras”, precisaron.

Distintos rubros

Por su parte, Juan Carlos Sanabria, uno de los locatarios del bloque B1, comentó que la promoción de bananas a G. 6.000 la docena tuvo una gran aceptación. “De G. 10.000 bajamos a G. 6.000 y mucha gente aprovechó esta oferta. Seguimos recargando para cumplir con los clientes”, señaló.

Lea más: Un gran impulsor de los mercados formales

También se sumaron industrias de embalajes, huevos y pollos. Asimismo, los comedores del predio ofrecen descuentos en platos típicos paraguayos para los visitantes. A la propuesta se agregaron además feriantes de distintos rubros, quienes participan de la actividad.