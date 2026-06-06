Red 5G en Paraguay: Conatel lanza una nueva licitación en medio de cuestionamientos a adjudicación anterior

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) convocó a una nueva licitación para otorgar licencias de telefonía móvil, acceso a internet y transmisión de datos en bandas de frecuencias destinadas al desarrollo de servicios de banda ancha móvil y tecnología 5G.

El llamado se produce mientras continúa bajo la lupa la anterior adjudicación realizada a Nubicom Paraguay S.A., actualmente objeto de una fiscalización especial de la Contraloría General de la República (CGR).

La convocatoria corresponde a la Licitación Nº 01/2026 Banda Ancha Móvil, aprobada mediante la Resolución de Directorio Nº 1309/2026, y contempla la asignación de espectro radioeléctrico en las bandas de 2.300 MHz y 3.500 MHz, consideradas estratégicas para la expansión de servicios móviles de alta velocidad.

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Según el pliego aprobado por la institución, las licencias serán otorgadas mediante el mecanismo de subasta simultánea ascendente, a través del cual se definirá el precio final de adjudicación. Los lotes tendrán precios base que oscilan entre US$ 1 millón y US$ 1,6 millones.

Las frecuencias en licitación

De acuerdo con las bases del concurso, el Lote 1 estará integrado por dos sub-bandas de la frecuencia de 2.300 MHz: de 2.300 a 2.350 MHz y de 2.350 a 2.400 MHz.

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Por su parte, el Lote 2 comprenderá las sub-bandas de 3.700 a 3.750 MHz y de 3.750 a 3.800 MHz, dentro de la banda de 3.500 MHz.

Asimismo, el pliego prevé la eventual habilitación de un Lote 3, que podría conformarse con dos sub-bandas contiguas de la misma banda de 3.500 MHz, dependiendo de las condiciones establecidas en el proceso licitatorio.

Conatel señaló que las frecuencias adjudicadas deberán destinarse a la prestación de servicios de telefonía móvil celular, acceso a internet y transmisión de datos, además de cumplir con todas las obligaciones regulatorias previstas en la normativa vigente.

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Cronograma y presentación de ofertas

El Pliego de Bases y Condiciones Generales puede descargarse gratuitamente desde el sitio web de Conatel. También está disponible en formato impreso por un costo de G. 5 millones.

Los interesados deberán presentar sus solicitudes el próximo 10 de julio de 2026, entre las 08:00 y las 09:00, en la sede de la institución ubicada en el edificio Ayfra, en Asunción.

Las consultas podrán realizarse hasta el 25 de junio, mientras que las aclaraciones de oficio serán emitidas hasta el 15 de junio, según informó el ente regulador.

Polémica primera licitación 5G

La nueva convocatoria se realiza pocos meses después de la controvertida licitación de frecuencias para servicios 5G en el rango de 3.300 a 3.500 MHz, proceso en el que resultó adjudicada Nubicom Paraguay S.A., empresa de origen argentino vinculada al Grupo Vázquez, cuyos integrantes fueron socios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña.

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La adjudicación generó cuestionamientos desde distintos sectores debido a la experiencia de la firma y a las condiciones bajo las cuales obtuvo el espectro radioeléctrico.

Actualmente, el proceso es objeto de una fiscalización especial inmediata de la Contraloría General de la República, que analiza el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa para la implementación de la red.

En un informe preliminar, la CGR advirtió que no encontró evidencia de que Conatel cuente con un mecanismo de seguimiento detallado, medible y actualizado que permita verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Nubicom para el despliegue de infraestructura y la prestación efectiva del servicio.

En contraste, AMX Paraguay (Claro), que obtuvo las frecuencias comprendidas entre 3.500 y 3.700 MHz en la misma licitación, ya se encuentra desplegando infraestructura y radiobases para la implementación de sus servicios de quinta generación, según los antecedentes citados en el proceso de fiscalización.