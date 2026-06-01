En medio de críticas a la adjudicación anterior, Conatel licitará nuevas bandas para 5G

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) culminó el 15 de mayo último la consulta pública del pliego de bases y condiciones para una nueva licitación de espectro radioeléctrico destinado a servicios de telefonía móvil, acceso a internet y transmisión de datos con tecnología 5G.

El ente regulador anunció que el llamado será lanzado en breve, una vez incorporados los ajustes sugeridos por las empresas interesadas durante el proceso de socialización que inició el 14 de abril de este año.

De acuerdo con el borrador del pliego al que accedió ABC, la licitación contempla la asignación de frecuencias en las bandas de 2.300 MHz y 3.500 MHz. En la banda de 2.300 MHz se ofrecerán dos sub-bandas; de 2.300 a 2.350 MHz y de 2.350 a 2.400 MHz, que conforman el denominado Lote 1. En tanto, en la de 3.500 MHz, el Lote 2 estará integrado por las sub-bandas de 3.700 a 3.750 MHz y de 3.750 a 3.800 MHz.

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Esta nueva licitación se realizará luego de la polémica adjudicación de la licencia 5G (3.300 a 3.500 MHz) a Nubicom Paraguay S.A., de origen argentino, vinculada al Grupo Vázquez, exsocios del presidente Santiago Peña.

Este proceso es objeto de una fiscalización especial de la Contraloría General de la República (CGR), que ya advirtió que no encontró evidencia de un mecanismo de seguimiento detallado, medible y actualizado que permita verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa para la prestación del servicio.

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AMX Paraguay (Claro), adjudicada con las sub-bandas de 3.500 a 3.700 MHz sí ya está desplegando sus redes.

Nueva licitación 5G: Solicitud de dos compañías

En una entrevista con ABC, Víctor Martínez, directivo de Conatel, explicó que la decisión de avanzar con una nueva licitación surgió tras recibir manifestaciones de interés de las operadoras Personal y Tigo para acceder a nuevas licencias que les permitan expandir la prestación de servicios con estándar 5G.

Martínez indicó que inicialmente fueron evaluadas tres bandas de frecuencias, aunque una de ellas fue descartada luego de consultas técnicas con países vecinos debido a cuestiones relacionadas con la coordinación fronteriza del espectro radioeléctrico.

“Finalmente quedaron dos bandas candidatas. Técnicamente hablando, una es la de 2.300 MHz y la otra corresponde al rango de 3.700 a 3.800 MHz”, detalló.

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La licitación está abierta a todos los interesados

El directivo enfatizó que, si bien Tigo y Personal fueron las compañías que expresaron interés en el proceso, la licitación no está diseñada para favorecer a ninguna empresa en particular.

“Quiero que quede claro que por haber recibido y escuchado los pedidos de Tigo y de Personal, eso no significa que esta licitación está dirigida a ellos. Ellos tienen las mismas condiciones que cualquier otra empresa para presentarse. El proceso está abierto a compañías nacionales y extranjeras”, afirmó.

Según explicó, el objetivo principal de la convocatoria es ampliar el acceso a la banda ancha móvil y acelerar el despliegue de nuevas redes de telecomunicaciones en el país.

“Tenemos una demanda concreta por parte del mercado y también disponibilidad de espectro. El objetivo de Conatel es promover el despliegue de redes, aumentar el acceso a banda ancha y reducir la brecha digital para que más ciudadanos puedan beneficiarse de estas tecnologías”, sostuvo.

Martínez reveló además que durante la consulta pública fueron recibidas 12 contribuciones de distintos actores del sector.

“Actualmente estamos evaluando las contribuciones. Algunas reiteran observaciones similares, pero otras nos han permitido identificar aspectos donde debemos precisar mejor ciertas especificaciones técnicas y regulatorias”, explicó.

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Precios de licencias partirán de US$ 1 millón y US$ 1,6 millones

Respecto al aspecto económico de la licitación, Martínez indicó que el precio final de las licencias dependerá del nivel de competencia que exista entre los interesados.

“El pliego prevé un proceso competitivo. Dependiendo de la cantidad de participantes, se puede llegar a una subasta donde el precio final será determinado por la puja entre los oferentes”, señaló.

Según explicó, el valor base para la licencia correspondiente a la banda de 3.700 MHz será de US$ 1 millón, mientras que la licencia asociada a la banda de 2.300 MHz tendrá un precio mínimo de US$ 1,6 millones.

“La banda de 2.300 MHz tiene un mayor alcance de cobertura y permite cubrir una misma superficie con menos radiobases, por eso su valor base es superior”, indicó.

El proceso incluirá una etapa de presentación de documentos, una fase de precalificación y, posteriormente, la participación en la subasta de aquellas empresas que cumplan los requisitos establecidos.

Conatel habla de priorizar inversiones

Por su parte, el presidente de Conatel, Juan Carlos Duarte, manifestó que el foco de la licitación debe estar puesto exclusivamente en la recaudación estatal y defendió la estrategia de mantener “relativamente bajos” los costos de las licencias para incentivar mayores inversiones en infraestructura.

“Conatel no es un ente recaudador, es un ente regulador. Nuestra función no es recaudar, sino regular las telecomunicaciones”, indicó.

Duarte sostuvo que la tendencia internacional apunta a que los operadores destinen la mayor parte de sus recursos al despliegue de infraestructura y una porción menor al pago por derechos de uso del espectro.

“La tendencia global es que las empresas inviertan mucho en infraestructura y que se les cobre lo mínimo posible por las licencias. En muchos países se habla de un 5% destinado a licencias y un 95% a infraestructura. Nosotros estamos dentro de una lógica similar”, afirmó.

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Priorizar el “desarrollo antes que la recaudación”

Martínez añadió que la estrategia responde a una directriz del Gobierno orientada a utilizar la expansión de las telecomunicaciones como motor de crecimiento económico.

“Hemos recibido instrucciones de que este proceso sea un factor catalizador de inversiones y de desarrollo nacional”, expresó.

Según relató, durante reuniones mantenidas con operadores del mercado, las compañías manifestaron que actualmente la tecnología 5G todavía enfrenta desafíos para consolidarse como un negocio altamente rentable en Paraguay.

“Los operadores nos dijeron claramente que, si las condiciones económicas eran demasiado exigentes, tendrían que trasladar esos costos a las tarifas de los usuarios”, afirmó.

El directivo aseguró que estudios de organismos internacionales respaldan la estrategia adoptada por el regulador.

“Hay estudios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de Cepal que indican que un incremento del 10% en la banda ancha móvil puede generar aumentos de entre 1,2% y 2,3% en el PIB per cápita. Eso termina traduciéndose en más actividad económica y, en consecuencia, en una mayor recaudación tributaria indirecta para el Estado”, argumentó.

Duarte coincidió con esa visión y advirtió que un encarecimiento excesivo de las licencias terminaría afectando a los usuarios finales.

“Si se cobra demasiado por una licencia, los operadores igual tienen que recuperar esa inversión. ¿Cómo lo hacen? Subiendo las tarifas. Y quienes terminan pagando son los usuarios. Nosotros analizamos todos esos factores cuando definimos el valor de las licencias”, sostuvo.

Lanzamiento sería en las próximas semanas

Consultados sobre la fecha estimada para la publicación definitiva del llamado, las autoridades señalaron que todavía se encuentran analizando las observaciones recibidas durante la consulta pública y coordinando aspectos relacionados con las denominadas obligaciones regulatorias de compromiso social junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC).

“No queremos aventurar una fecha todavía porque estamos realizando un análisis pormenorizado. Pero nuestra intención es lanzarlo en breve. No queremos demorarnos mucho”, indicó Martínez.

El directivo agregó que las modificaciones necesarias no deberían representar retrasos significativos. “Si bien recibimos doce contribuciones, muchas de ellas apuntan a los mismos aspectos. No creemos que la incorporación de los cambios vaya a demorar demasiado el proceso”, concluyó.