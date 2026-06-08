ANDE pospone el lanzamiento de promoción ante inminente protesta sindical

Inicialmente, la agenda para este martes 9 de junio de 2026 mostraba una llamativa dualidad. Por un lado, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) había convocado a los medios para las 11:00 en el Salón Auditorio de su edificio principal.

El objetivo de las autoridades era el lanzamiento de la promoción “Ñande Ahorro 2026”. El acto iba a estar liderado por el presidente del ente, Ing. Félix Sosa, y el gerente comercial, Ing. Hugo Rolón.

Sin embargo, tras ese primer anuncio, el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) también llamó a todos sus afiliados de la capital y el área metropolitana a copar la explanada de la institución desde las 07:00 hasta las 15:00.

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El motivo de la masiva movilización sindical es exigir la derogación inmediata de los decretos del Poder Ejecutivo 5306, 5307, 5860 y 5861 del 2026. Los funcionarios advierten que estas normativas esconden un modelo de entrega de la energía y tarifas preferenciales para ciertos sectores.

“¡La ANDE está en peligro! ¡Nos van a robar todo! Mañana salí a defender tu puesto de trabajo y futuro”, señala en tono de urgencia el comunicado firmado por Adolfo Villalba, secretario general del gremio.

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El duro pronunciamiento apunta sus dardos directamente contra las autoridades del Gobierno central. Los trabajadores exigen poner fin al “subsidio infame de los ministros vendepatrias Javier Giménez, Gustavo Villate y el abogado de la entrega Ilo Moreno”.

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Repentina postergación

Ante el inminente escrache en la puerta de su propio edificio y la imposibilidad de ocultar la crisis interna frente a la prensa, la ANDE optó por la postergación del lanzamiento. Es así que después del llamado a movilización de Sitrande, la institución canceló su evento.

Mediante un escueto aviso oficial emitido en sus canales de comunicación, la empresa estatal de electricidad comunicó de manera sorpresiva la “postergación de la conferencia de prensa prevista en principio para el día martes 9 de junio”.

Se especula que para evadir el epicentro de las protestas sindicales, las autoridades reprogramaron el lanzamiento de sus facilidades de pago para el miércoles 10 de junio, en el mismo horario y lugar, esperando que la tensión disminuya en la explanada de la avenida España.