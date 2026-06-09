Otra vez Diputados no trató el proyecto sobre pago de intereses

Una vez más, la Cámara de Diputados no llegó a tratar este martes el proyecto de ley “Que autoriza el pago de intereses por certificados de obras y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”, que figuraba en el quinto lugar del orden del día.

Debido a una nueva confrontación protagonizada por el diputado cartista Yamil Esgaib (cartista) con opositores que se encontraban en uso de palabra, en este caso con Raúl Benítez (Independiente), la sesión tuvo que ser suspendida temporalmente y se declaró un cuarto intermedio para intentar calmar los ánimos.

Posteriormente, ya no hubo quorum para retomar la sesión y no se trató ningún punto del orden del día, como ya ocurrió en anteriores ocasiones.

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Sabotaje oficialista al proyecto del Ejecutivo

De esta manera, la iniciativa oficialista, ya aprobada por el Senado, volvió a quedar sin tratamiento, como ya ocurrió el pasado 2 de junio, cuando la sesión también quedó sin quórum.

El proyecto plantea que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) pueda reconocer y pagar intereses moratorios por obligaciones no canceladas en plazo a contratistas, consultores o proveedores del Estado, vinculadas a certificados de obras de infraestructura.

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El proyecto establece un tope de hasta 9,9% anual para los intereses moratorios y dispone que el acogimiento al régimen implicará la aceptación de las condiciones y la renuncia a reclamos adicionales por intereses, recargos u otros conceptos vinculados.

Autoriza la emisión de títulos

Asimismo, autoriza la emisión de títulos de deuda del Tesoro Público para cubrir estos pagos, tanto en el mercado local como internacional, en guaraníes o moneda extranjera. Estos títulos estarán exentos de todo tributo.

El texto también faculta al Poder Ejecutivo a incorporar en el Presupuesto General de la Nación los recursos obtenidos mediante estas operaciones de crédito público, a través de mecanismos de modificación presupuestaria.

El proyecto fue remitido a varias comisiones asesoras de la Cámara Baja, entre ellas Asuntos Económicos y Financieros, Obras Públicas, Presupuesto y Control de Ejecución Presupuestaria, entre otras.

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Deuda e intereses acumulados

Según estimaciones del sector de la construcción, la deuda del Estado con contratistas por certificados de obras rondaría los US$ 200 millones, mientras que los intereses acumulados alcanzarían aproximadamente US$ 120 millones, de acuerdo con referentes del sector.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, señaló que aún existe incertidumbre sobre la aplicación del proyecto de ley por parte de las empresas, debido a que algunas ya tienen registrados en su contabilidad los montos conforme a los contratos.

También indicó que los atrasos en los pagos se arrastran desde hace tiempo y que el sector viene esperando una solución normativa desde inicios de año.

Heisecke estimó además que la deuda total es variable debido al tipo de cambio y a la incorporación de nuevos certificados, por lo que los montos pueden fluctuar constantemente.