Patoteada de Esgaib suspende sesión de Diputados: “Andate a tomar tu pastilla”

En una actitud ya recurrente, ahora exacerbada por el ambiente de victoria e impunidad del cartismo, el diputado Yamil Esgaib (ANR, HC) empezó a vociferar y amenazar con suspensión por 60 días al diputado opositor Raúl Benítez, por criticar al gobierno de Santiago Peña y la “estructura criminal” y de “perros rabiosos” que lo respalda.

Lea más: “¡Aprendan a respetarnos, carajo!”: el fuerte reclamo de Johanna Ortega a diputados cartistas

Mientras el diputado Benítez estaba argumentando su oposición a que se rechacen pedidos de informe a Contraloría sobre la fortuna de Santiago Peña, a los gritos Esgaib lo interrumpió amenazando con impulsar su suspensión.

“Basta, basta de amenazar, presidente (Raúl Latorre). No se puede así. ¿Qué lo que es un tipo amenazando que le va a suspender a un colega? Basta, Yamil. Dios mío, educate alguna vez, che ra’a; educate. Si tú mamá no lorgó educarte, educate, che ra’a, Dejá ya de joder", le reclamó vehemente la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) que estaba al lado de Benítez soportando los gritos.

El presidente de Diputados, el cartista Raúl Latorre tímidamente intentó calmar lo ánimos, pidiendo “por favor” tranquilizarse, pero no tuvo mucho efecto.

Desde la distancia, Esgaib siguió impidiendo el uso de palabra al orador, ante la cual Ortega insistió: “Andate Yamil, andate, sinceramente a tomar tu pastilla, che ra’a”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por momentos, lo ánimos parecieron calmarse, permitiendo brevemente que Benítez retome el uso de la palabra, donde a su crítica al “paquete criminal que se arma en este país” desde el gobierno cartista de Santiago Peña forman parte también los “perros rabiosos” que se encargan de atacar a los que no piensan igual.

“Hay perros rabiosos a los que les cuesta tener una idea inteligente o bien armada, perros rabiosos de los que lo único que escupen y sacan de sus bocas son amenazas aprietes, son estafadores, son ocupantes VIP, forman parte del esquema criminal que los protege”, disparó Benítez.

Esto en indirecta alusión al caso del diputado Esgaib, ligado al Bingo Guaraní administrado por la empresa YEM, que hace tiempo se encuentra en un litigio judicial con el Club Guaraní, que demandó a la firma por no pagar el alquiler de la propiedad que ocupa.

Luego de unos minutos, Esgaib retomó la hostilidad, lo que motivó que el presidente de la Cámara de Diputados tenga que declarar un cuarto intermedio.

“Vamos a pasar a un cuarto intermedio de 10 minutos, colegas, buscando bajar un poquitito la temperatura del diálogo”, dijo Latorre.

Pasado dicho tiempo, se realizó el control de quorum para retomar la sesión, pero este ya se había roto. Sin al menos 41 presentes, Latorre tuvo que levantar la sesión sin haber tratado ni un punto del orden del día, por segunda semana consecutiva.