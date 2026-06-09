¿Quiénes son los directivos de Atome, la firma que podría acceder a energía más barata durante 15 años?

La empresa Atome PCL se presenta como una firma de inversión británica. Sus principales directivos llegaron a reunirse con Santiago Peña en julio del 2025 para presentar este proyecto de inversión, según fue difundido en el Portal de la Presidencia. En esa ocasión, participaron del encuentro Peter Levine (presidente), Nikita Levine (director de negocios) y Olivier Mussat (CEO).

Peter Levine y sus antecedentes en Paraguay y Argentina

Según los archivos, antes de ser presidente de Atome PCL era gerente general de President Energy PLC, la firma que obtuvo en la era de Horacio Cartes la concesión para la búsqueda de Petróleo en el Chaco y que en el 2014 aseguró que se halló petróleo. La noticia generó una gran expectativa y Petropar llegó a asegurar que sí podían procesar el crudo hallado.

No obstante, durante los años siguientes se hicieron varias perforaciones más. En el 2024, tras una pausa de seis años, la misma firma reinició la perforación del pozo Tapir 1, nuevamente en busca de petróleo, gracias a la firma del entonces viceministro de Minas y Energías del MOPC, Mauricio Bejarano. Se hablaba de un potencial de 260 millones de barriles, pero los trabajos no avanzaron. El año pasado, el ministro Bejarano aseguró que solo se frenaron los trabajos por problemas climáticos pero que la empresa President Energy tenía el “fiel compromiso” de retomar.

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Prohibición de salir de Argentina

Paralelamente, Peter Levine fue —al menos hasta finales del año pasado— presidente de la petrolera británica President Petroleum que abrió operaciones en Río Negro y Salta. En agosto del 2025, la firma pidió su quiebra por una fuerte crisis operativa y financiera, según los medios de dicho país.

La firma quebró por diversos motivos, entre los cuales se señalaron fallas en los pozos, cortes energéticos y el cierre de la refinería en Salta, el único destino de la producción local. También se alegó la inflación y el aumento de salarios.

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Con la quiebra, se ordenó la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para Peter Michael Levine hasta marzo de este 2026, según informaron medios como Mendoza Post, Cadena 3, entre otros. Esta medida se dio solo un mes después de que él estuvo reunido con Peña en Paraguay.

Grave problema ambiental

Presidente Petroleum fue señalada por varios medios locales por generar un gran problema ambiental al dejar abandonado un derrame petrolero en uno de sus pozos, ubicado en Lomas Olmedo. El desastre ambiental contaminó suelos, napas, superficies y a la fauna local, según El Tintero y Cadena 3 Argentina.

Las caras visibles en Paraguay

Según la página web de la firma también hay al menos dos paraguayos que forman parte del comité dirigencial de ATOME PCL y ambos están vinculados a la administración cartista, durante los gobiernos de Horacio Cartes y Santiago Peña.

James Spalding

El director ejecutivo es James Spalding, exdirector general de la Itaipú Binacional durante la era de Horacio Cartes, desde el 2013 al 2018. También fue Ministro de Hacienda de Paraguay (durante el gobierno de Luis González Macchi) y Gobernador de Paraguay ante el BID.

En su momento, él mismo había admitido que Cartes era quien decidía qué hacer con los fondos sociales.

En el 2014 su nombre cobró notoriedad porque decidió -junto al titular de Yacyretá, Juan Schmalko- presentar una acción de inconstitucionalidad para impedir que se haga pública la cantidad de funcionarios con que cuentan, las funciones que cumplen y los sueldos que perciben.

Según los antecedentes, Spalding llego a recibir dos amenazas de muerte en el 2013. “Elija tu vida o Itaipú. Viva el Partido Colorado”, decía uno de los mensajes que le dejaron al entonces director de la binacional.

En el 2018, cuando todavía era director, fue uno de los directores que firmó una resolución para que puedan jubilarse con apenas tres años de aporte y 60 años cumplidos. Los impulsores tuvieron que dar un paso atrás poco después debido a las múltiples críticas.

Asesor de varios ministerios en la era Peña y Cartes

Juan Pablo Nogués Peña es el gerente general de proyectos de ATOME desde hace cuatro años, según su perfil de LinkeInd. Según su descripción dentro de la página de Atome PLC, es consultor en Cambio Climático y brindó asesoría y servicios a organizaciones internacionales como PNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. No obstante, también se señala que prestó servicios para el Gobierno de Paraguay.

En la misma descripción señala que fue asesor del Ministerio de Hacienda, la Essap, Secretaría del Ambiente (ahora Mades) y el Viceministerio de Minas y Energía. Sin embargo, su nombre no aparece casi en ninguna planilla del portal de Datos Públicos. A pesar de ello, si figura en las noticias y en decretos presidenciales de uno de sus últimos cargos fue dentro del Ministerio de Industria.

Vía decreto presidencial, Santiago Peña lo nombró en el 2023 como consejero del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías (Conacyt), como representante del Ministerio de Industria y Comercio y el archivo está difundido en la misma página web de dicho consejo. Realizamos exhaustivas búsquedas dentro del portal del MIC, pero no aparece en ningún listado de funcionarios, como nombrado ni contratado.

Coincidentemente, en ese entonces la institución era administrada por Javier Giménez, actual jefe de Gabinete del presidente Peña y uno de los voceros que defendió esta mañana la firma del decreto mediante el cual se establece la tasa preferencial para ATOME.

En noviembre del 2025, fue nuevamente confirmado vía decreto presidencial como miembro titular del Consejo de CONACYT hasta el periodo 2027 y su nombre todavía aparece en el portal oficial.

Energía barata a un precio congelado por 15 años

La empresa británica Atome PLC formalizó la Decisión Final de Inversión (FID) para la construcción de una planta de fertilizantes de bajo carbono en Villeta, pero esta depende de una tarifa preferencial inicialmente acordada por el Ejecutivo, que debe aprobar la ANDE.

Según los datos brindados, se habla de una inversión de US$ 665 millones por parte de la empresa para construir una planta de fertilizantes de carbono verde en Villeta. Sin embargo, se dio a conocer que el mismo presidente Santiago Peña habría avalado dos acuerdos comerciales de 15 años con una tarifa eléctrica de US$ 30/MWh exclusivamente para esta compañía, pese a que el costo de suministro para una industria de estas características ronda actualmente los US$ 42 por megavatio hora.

De acuerdo con la defensa del jefe de Gabinete Javier Giménez la alternativa contempla que Itaipú compense a la ANDE la diferencia, mediante inversiones en infraestructura eléctrica. Hasta el momento, la ANDE aún no aprobó el acuerdo, pese a la defensa del Poder Ejecutivo y en medio de múltiples protestas sindicales.

Aunque el Ejecutivo alega que la firma no solo generará empleos, sino que permitirá la compra directa de fertilizantes, el año pasado Atome dio a conocer que firmaron un acuerdo para vender toda su producción a una empresa noruega.

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