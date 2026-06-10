Atome: “concesiones” son necesarias para atraer a grandes industrias, dice ministro

Ayer, martes, el Poder Ejecutivo anunció que dejó sin efecto dos cuestionados decretos que regulaban las tarifas y condiciones contractuales de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para industrias de alto consumo, como las industrias convergentes y de hidrógeno verde.

La decisión del Gobierno se produjo en un contexto de protestas de sindicatos de la ANDE que cuestionan concesiones pretendidas por la empresa internacional Atome, productora de fertilizantes a partir de hidrógeno verde, que pretende instalarse en Paraguay y acceder a energía a un precio fijo de 30 dólares por megavatio hora (mwH), una tarifa muy por debajo de las que aplican a otras industrias, por un periodo de 15 años.

Los sindicatos afirman que otorgar energía a ese precio a Atome equivaldría a un subsidio encubierto que obligaría a la empresa estatal a absorber pérdidas que pondrían en peligro su salud financiera.

La razón de anulación de los decretos

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, dijo ayer que el Ejecutivo tomó la decisión de dejar sin efecto los decretos para “velar por la armonía de lo que es el ambiente de hacer negocio en Paraguay, de velar por lo que es un ambiente de recepción de inversionistas sano, y evitar cualquier oportunidad y riesgo de que pueda conllevar una decisión estratégica del gobierno”.

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En conversación con ABC Cardinal este miércoles, el ministro Riquelme agregó que cuestionamientos como los que han sido realizados sobre el negocio con Atome son de esperarse “en un país que no está acostumbrado (a ese tipo de concesiones) y que está altamente pendiente de las decisiones políticas que se toman”.

“Atome no es el único proyecto de hidrógeno dando vueltas (en Paraguay), hay 15 proyectos que ya han hecho inversiones y están todos en riesgo porque la opinión pública y nuestra institucionalidad todavía no nos permiten acceder a este tipo de variantes en política energética y aterrizar estos proyectos”, declaró.

“Tenemos que ser más flexibles para promocionar al país”

El ministro de Industria explicó que los decretos otorgaban a la ANDE “la posibilidad de ser más flexibles en la redacción de contratos directos con algunos tipos de industrias” y que a nivel mundial la atracción de inversiones de gran magnitud necesariamente requiere “concesiones” de los gobiernos, que pueden tomar la forma de precios por la energía “para lograr que la industria sea competitiva”, como en el caso de Atome; o pueden manifestarse como incentivos fiscales o la realización de obras de infraestructura que apoyen la labor de la industria en cuestión.

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Argumentó que esas concesiones e inversiones de parte del Gobierno se justifican porque la instalación de emprendimientos internacionales como la industria del hidrógeno verde cambian la “matriz económica” de un país y, en el caso de Paraguay, mitigaría la “dependencia” del país en las importaciones de fertilizantes, un insumo clave para un país de economía predominantemente agroindustrial.

Señaló como un ejemplo la instalación de grandes papeleras en Uruguay, que, según explicó, “cambió la realidad económica” de ese país e hicieron crecer su economía “en dobles dígitos durante muchos años”.

“Acá no hay industrias que vienen a invertir mil millones de dólares, tenemos que ser más flexibles para promocionar al país”, añadió.

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Agregó que emprendimientos como el proyecto de Atome –que pretende construir una planta de fertilizantes valuada en unos 665 millones de dólares en Villeta– tienen un impacto directo más amplio en la economía de un país que otras industrias electrointensivas como la criptominería.

ANDE puede seguir negociando con Atome

El ministro Riquelme afirmó que el Gobierno dialogó con Atome para ver si la empresa podía hacer “concesiones” sobre su requerimiento de un precio por energía de 30 dólares por mwH por 15 años, pero dijo que la firma extranjera respondió que su proyección de flujo de caja “no daba para otro tipo de precios”.

Indicó que la ANDE aún puede seguir negociando con Atome y ver si “están dispuestos a flexibilizar su modelo económico”, pero agregó que, si la empresa se mantiene inflexible sobre el precio de 30 dólares por mwH, “vamos a tener que despedirnos de este proyecto”.

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“Pero estamos seguros de que van a venir otros que sí pueden ser un poco más flexibles”, subrayó.

Enfatizó que las tendencias a nivel internacional indica que el hidrógeno verde tiene un gran potencial a futuro y que “los países que inician en este proceso van a salir ganando”.