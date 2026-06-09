Freno a Atome: Sitrande exige que se concrete la derogación de los decretos

Luego de que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) informara que el presidente de la República, Santiago Peña, decidió “dejar sin efectos” los decretos decretos 5306 y 5307 promulgados en enero pasado y modificados en abril, el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) reaccionó. Bajo esos decretos, la firma multinacional británica Atome PLC iba a recibir una tarifa subsidiada de US$ 30 por megavatio hora (MWh), muy por debajo a lo que se aplica a otras compañías.

Lea más: Peña deja sin efecto los decretos de energía, promulgados en enero y modificados en abril

El gremio asegura que el Poder Ejecutivo se vio forzado a “entrar en razón” debido a la movilización de los funcionarios y a la presión de la opinión pública.

Adolfo Villalba, secretario general de Sitrande, conversó con ABC y manifestó que el sector se encuentra en estado de alerta máxima. Adelantó que exigirán una reunión urgente con el titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, para conocer la letra chica de la decisión. Sostienen que la frase “dejar sin efecto” resulta ambigua y que la única salida legal aceptable para proteger las finanzas de la estatal es la derogación total y definitiva de los documentos.

Lea más: ¿Quiénes son los directivos de Atome, la firma que podría acceder a energía más barata durante 15 años?

El “freno” a Félix Sosa

Para el sindicato, el anuncio gubernamental representa una victoria de las bases trabajadoras que salieron a las calles tras declararse en asamblea permanente. Villalba manifestó el titular de la ANDE se encontraba bajo una fuerte presión política para firmar en el contrato de suministro por 15 años con Atome PLC para su futura planta de fertilizantes verdes en Villeta. Este proyecto contempla una inversión privada de US$ 665 millones.

“Si nosotros no nos movilizábamos, el escenario hoy sería catastrófico. El mérito absoluto es de los compañeros que salieron a protestar y de la asesoría jurídica del abogado Jorge Rolón Luna. El presidente de la ANDE sabía perfectamente el problema que se le venía si firmaba ese contrato; nosotros íbamos a ir directamente por su cabeza. Él no puede firmar un documento que quiebre a la institución”, sentenció de forma directa el líder gremial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Atome: advierten que si la ANDE no aprueba tarifa pactada, cae el proyecto de US$ 665 millones

Villalba sostuvo además que Santiago Peña también conocía los términos del acuerdo inicial, ya que su jefe de Gabinete, Javier Giménez, era el principal impulsor. “Si su ministro manejaba eso, el presidente estaba al tanto de todo. A no ser que sus propios secretarios no le hayan dado los detalles de estos contratos perjudiciales”, acotó.

Por qué regalar energía arruinaría a la ANDE

El representante de Sitrande explicó por qué la tarifa de US$ 30/MWh prometida a Atome PLC significaba un subsidio encubierto e ilegal. Actualmente, el costo real de suministro para que la ANDE abastezca a una industria de alta potencia ronda los US$ 42/MWh.

Entregar potencia por debajo de ese costo implicaría que la estatal paraguaya absorba una pérdida neta de US$ 12 por cada megavatio consumido por la firma extranjera durante una década y media.

Asimismo, Villalba diferenció a este tipo de plantas de consumo electrointensivo de un cliente convencional como un supermercado o un frigorífico. La planta de fertilizantes opera con un factor de carga del 80%, lo que significa que exige al máximo y de forma permanente los cables, alimentadores y subestaciones de la ANDE. Sostuvo que esta situación reduce la vida útil de los equipos de la red nacional.

Lea más: Analizan que Itaipú “compense” a la ANDE por tarifa preferencial que darían a Atome

“No se le puede dar una tarifa de regalo a cualquiera. A las empresas de criptominería legal se les fijó una tarifa de US$ 44/MWh porque sus operaciones desgastan el sistema, y la pagan tranquilamente porque les es rentable. La propia ANDE pagó una consultoría internacional que determinó técnicamente cómo estructurar los precios para las grandes industrias”, denunció Villalba.

ANDE tiene las cuentas en rojo, según Sintrande

El sindicato recordó que la salud financiera de la ANDE es delicada y marcha “al ras” de manera constante. La tarifa actual apenas cubre los gastos operativos básicos, al punto de que las grandes obras de infraestructura que ejecuta la institución se financian mediante préstamos y no con recursos propios

El único alivio reciente fue la cotización a la baja del dólar, moneda en la que la ANDE le compra la energía a Itaipú y Yacyretá.

Lea más: Así avanzará la planta de fertilizantes verdes de Atome PLC

“Hay que hacer una matemática sencilla: el presupuesto de que necesita la ANDE es de 14 millones, pero apenas recauda 10. Algo no cuadra ahí. Además, arrastramos una pesada herencia desde la pandemia, que es la morosidad histórica que antes era del 14% llegó a trepar al 30% y hoy logramos bajarla a duras penas al 20%. La gente siente que la luz es cara, sobre todo en los meses de calor intenso. ¿Con qué cara el Gobierno va a plantear un reajuste de tarifas al pueblo si le estaba regalando la energía a una multinacional?”, cuestionó.

Finalmente el representante de Sitrande ratificó que no levantarán las medidas de fuerza hasta constatar que el beneficio para Atome PLC esté completamente sepultado en los papeles oficiales.