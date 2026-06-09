Analizan que Itaipú “compense” a la ANDE por tarifa preferencial que darían a Atome

La empresa británica Atome PLC formalizó la Decisión Final de Inversión (FID) para la construcción de una planta de fertilizantes de bajo carbono en Villeta. Según la firma, el emprendimiento requerirá una inversión de US$ 665 millones y será la primera instalación de fertilizantes verdes a escala industrial en alcanzar esta etapa a nivel mundial.

En este contexto, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, defendió el acuerdo comercial de 15 años que contempla una tarifa eléctrica de US$ 30/MWh para la compañía.

La iniciativa generó cuestionamientos por parte de los cuatro principales gremios de la ANDE, que anunciaron una acción de inconstitucionalidad contra los decretos que habilitan el proyecto. Los sindicatos sostienen que el beneficio tarifario constituye un subsidio que terminará siendo absorbido por los usuarios.

Incluso, Adolfo Villalba, titular del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande), denunció un supuesto “apriete” del Gobierno al presidente de la ANDE para que firme el contrato con la empresa inglesa.

Lea más: Planta de fertilizantes verdes: ¿qué dice el Ejecutivo sobre tarifa preferencial de ANDE?

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Félix Sosa niega presiones del Ejecutivo

Durante una entrevista con ABC Cardinal, Félix Sosa rechazó que existan presiones desde el Ejecutivo y sostuvo que la estatal eléctrica continúa evaluando las condiciones para la eventual instalación de la industria.

“En ningún momento existe inconveniente. Estamos analizando desde todos los ángulos para que esta industria convergente pueda instalarse en Paraguay”, dijo.

El titular de la ANDE explicó que el análisis se centra en la diferencia entre la tarifa preferencial solicitada por Atome y los ingresos que actualmente percibe la institución por el suministro de energía a grandes consumidores.

¿Cuánto es la diferencia de la tarifa con el promedio?

Según indicó, la ANDE recibe en promedio US$ 44/MWh de empresas vinculadas a la Inteligencia Artificial (IA), por lo que la diferencia con la tarifa propuesta para Atome sería de aproximadamente US$ 14/MWh.

“Siempre defiendo y tengo la obligación de defender la institución y tengo que tomar decisiones en base a criterios técnicos-financieros, que puedan sostener a largo el sistema eléctrico paraguayo. Si existe una diferencia tarifaria, estaremos buscando de dónde compensar o conversar con ellos y que pueda continuar con la tarifa vigente, que está en el pliego”, declaró.

ANDE analiza mecanismos para compensar diferencia tarifaria

Sosa señaló que una de las alternativas en estudio es que la diferencia tarifaria sea cubierta mediante recursos provenientes de los gastos sociales de Itaipú. Sin embargo, aclaró que se trata únicamente de una posibilidad y que también se evalúa la creación de una legislación específica.

Asimismo, sostuvo que otro elemento clave es la futura definición de la tarifa técnica de Itaipú, asunto que forma parte de las negociaciones entre Paraguay y Brasil.

“El periodo de construcción va a ser de 3 años y, de aquí a tres años, ahí recién habrá consumo de energía eléctrica. Tenemos que tener una previsibilidad desde el punto de la ANDE y del inversor”, refirió.

Existe un contrato firmado

También recordó que ya existe un contrato firmado entre la ANDE y la firma inglesa cuyas condiciones establecidas en el pliego fija una tarifa conforme a la cotización del dólar en nuestro país.

Precisó que, con el cambio a hoy, la tasa asciende a US$ 33/MWh, aunque enfatizó que esta puede variar conforme a la cotización del dólar.

Lea más: Denuncian “apriete” por negociado en la ANDE: titular del ente estaría renunciante

Indicó que, ante esta situación, la empresa lo que busca es establecer una nueva tarifa preferencial, que fije a US$ 33/MWh la tasa durante 15 años.

“Esta empresa lo que quiere es previsibilidad a largo y en eso es estamos buscando en este momento”, declaró.

¿Por qué el Ejecutivo impulsó el acuerdo con Atome?

Consultado sobre por qué el proyecto avanzó en el Ejecutivo antes de contar con una posición definitiva de la ANDE, Sosa respondió que el MIC y el Mitic realizaron un análisis económico de la iniciativa y concluyeron que la tarifa preferencial era necesaria para viabilizar la inversión.

“De acuerdo al análisis del Ministerio de Industria y Comercio y el Mitic, mencionaron que esa tarifa cerraba para la empresa y para la inversión en Paraguay”, expresó.

Santiago Peña no permitirá perjuicio de ANDE, dice

Pese a que la participación de la ANDE cobró protagonismo en la etapa de negociación contractual, el funcionario aseguró que el presidente Santiago Peña no permitirá que se concrete un acuerdo perjudicial para la estatal eléctrica.

Lea más: Gobierno defiende contrato con Atome, que sindicatos de ANDE denuncian como un “millonario subsidio”

“El presidente Santiago Peña no va a permitir que se firme un contrato en perjuicio de la ANDE y de la ciudadanía. Sabe que voy a sugerir lo correcto para la institución”, dijo.

Aclaró que el contrato para la instalación de la firma británica será firmado únicamente cuando existan condiciones satisfactorias para ambas partes.

“No voy a firmar ningún contrato que sea en perjuicio de la ANDE”, destacó, aunque no quiso afirmar que presentaría renuncia si lo obligan a suscribir dicho contrato.