Salario mínimo: trabajadores exigen 20% de aumento y protestan frente al Ministerio de Trabajo

En la fecha continúa la negociación por el reajuste del salario mínimo. A la par, integrantes de los sindicatos de trabajadores realizaron una manifestación frente al edificio del Ministerio de Trabajo para presionar que el ajuste salarial sea del 20%, un monto estimado de G. 647.021.

Un monto superior a lo que determina el Banco Central del Paraguay, que es solo de G. 69.577, de acuerdo con la inflación

“Nuestra línea es la misma de siempre. Venimos planteando con argumento sólido el reajuste del 20 por ciento, con datos fiables, datos oficiales del Banco Central”, explicó José Pineda, Vicepresidente de la Central Unida de Trabajadores Auténtica.

Indicó que esperan que el gobierno y los representantes del sector empresarial traigan una propuesta para, por lo menos, comenzar a discutir numéricamente el aumento.

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“Si hoy no dan números, nosotros vamos a analizar qué medidas vamos a tomar posteriormente. Esperamos que la medida racional que dijo el presidente, Santiago Peña, que se va a tomar en el tema del reajuste se pueda conocer hoy”, remarcó el líder sindical.

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Dijo que en la primera reunión presentaron su propuesta con números y de forma firme. Por su parte, el sector empresarial, nunca se prestó a una conversación. “Desde el primer momento se mostraron cerrados y hasta un poco maleducados al tratar de maltratar nuestra propuesta”.

Para finalizar, expresó que por eso decidieron interrumpir las conversaciones con el representante del sector empresarial y comenzar otra con el representante del Poder Ejecutivo.