Salario mínimo: empleadores insisten en ajuste basado exclusivamente en la inflación

El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) se encuentra en el epicentro de la discusión económica y laboral en Paraguay. La normativa vigente establece que el reajuste del salario mínimo debe realizarse con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo del trabajador frente a la inflación.

En el marco de las deliberaciones actuales, el ingeniero Enrique Vidal, representante de los empleadores ante la Conasam, confirmó que la reunión prevista para hoy fue postergada para este miércoles 10 de junio a las 15:00, atendiendo a un pedido de los sindicatos debido a la coincidencia con otro evento.

Respecto al porcentaje del reajuste, el representante empresarial fue enfático al señalar que su sector no está imponiendo una cifra discrecional, sino que se ciñe estrictamente a lo que dispone la legislación paraguaya.

Ante la consulta sobre si el incremento se limitará exclusivamente a la variación del IPC interanual, que se sitúa en el 2,4%, Vidal ratificó que esa es la “postura legal”.

“El presidente mismo, en la Feria Empresarial Paraguaya (CEPI), había manifestado que por ley el ajuste tiene que hacerse de acuerdo a la inflación anual”, recordó el ingeniero, subrayando que esta metodología ha sido la norma durante las últimas dos décadas.

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Vidal explicó que, al tratarse de una mesa tripartita, el ideal es alcanzar un consenso entre las partes. No obstante, dejó claro que si no se logra un acuerdo, la interpretación de la ley deberá ser resuelta por las instancias correspondientes.

“Nosotros tenemos una previsibilidad para poder trazar y realizar los planes cuando sabemos bien que el salario se va a manejar de acuerdo a la inflación”, puntualizó Vidal.

El representante empresarial concluyó defendiendo la estabilidad que ofrece este mecanismo, asegurando que si el sistema se ha manejado así durante 20 años sin importar el gobierno de turno, es una señal de que “se están haciendo bien las cosas”.