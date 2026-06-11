Anuncian inicio de mega hospital que Itaipú adjudicó a consorcio ligado al Grupo Cartes

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dirigido por Claudia Centurión, informó que el Consorcio Salud Occidental S.A.E., conformado por Jiménez Gaona y Lima (JGL), Proel e ITASA, ya está avanzando desde ayer con la instalación de los primeros pilotes de fundación del Hospital General del Chaco, que se edificará en Mariscal Estigarribia (Boquerón).

La cartera destacó que “este hito constructivo” marca el inicio de una infraestructura sanitaria clave que transformará el acceso a la salud para 150.000 personas de la región, con un diseño arquitectónico pensado para responder a la diversidad de la zona, garantizando cobertura integral y pertinencia cultural también para las comunidades indígenas locales, incorporando servicios adaptados que faciliten su acceso y orientación.

Pero lo que no informó la institución es que la empresa Jiménez Gaona y Lima (JGL), vinculada al Grupo Cartes, se está consolidando como una de las principales beneficiadas con las adjudicaciones de los mega hospitales impulsados por el Gobierno de Santiago Peña, como el caso de este Hospital General del Chaco, a través de Itaipú Binacional, bajo la administración de Justo Zacarías.

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El expresidente Horacio Cartes, actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), había transferido en febrero de 2023 sus acciones en la constructora a sus hijos, luego de que el Gobierno de los Estados Unidos lo declarara “significativamente corrupto” en julio de 2022.

Adjudicación cuestionada a través de Itaipú

Actualmente, la firma, en consorcio con otras empresas, lidera las adjudicaciones en medio de cuestionamientos debido a la falta de transparencia en los procesos licitatorios de Itaipú.

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En el caso de las obra de Mariscal Estigarribia serán ejecutadas y fiscalizadas por el MOPC, encabezado por Claudia Centurión, mediante convenios firmados con la entidad binacional y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), a cargo de María Teresa Barán.

Otro dato no menor es que la ministra Claudia Centurión se desempeñó como gerente general de la constructora Jiménez Gaona y Lima antes de asumir la titularidad del MOPC, cartera que ahora ejecutará y supervisará las obras adjudicadas a través de Itaipú.

Si bien Centurión afirmó que se inhibió en su momento del proceso, funcionarios de su entorno se encargarán de llevar adelante la ejecución.

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El Hospital General del Chaco se adjudicó por G. 172.715.294.871, unos US$ 28,7 millones al cambio actual. Según el MOPC, el plazo de ejecución será de 21 meses, también bajo convenio entre Itaipú, el MOPC y el MSPBS.

Los detalles de los trabajos en ejecución: ajustes del proyecto en fase final

De acuerdo con los datos del MOPC, la construcción del Hospital General del Chaco avanza con la instalación de los primeros pilotes de fundación. Tras la culminación de los trabajos preliminares de preparación del terreno y de su entorno inmediato, la colocación de estas estructuras de base se ejecuta en paralelo a los ajustes finales del Proyecto Ejecutivo Arquitectónico.

Las obras se desarrollan en un predio de 8,5 hectáreas cedido a la cartera de salud, donde se desplegará una infraestructura de aproximadamente 13.850 metros cuadrados.

En su área de hospitalización, el centro contará con 44 camas de internación y 21 camas destinadas a terapia intensiva, distribuidas entre los sectores neonatal, pediátrico y de adultos. Asimismo, la atención ambulatoria y las consultas de urgencia se canalizarán a través de 19 consultorios totalmente equipados para atención ambulatoria y de urgencias.

El bloque quirúrgico dispondrá de cuatro quirófanos para cirugías programadas y de maternidad. La infraestructura médica se complementará con servicios de urgencias diferenciadas, laboratorios, diagnóstico por imágenes, anatomía patológica, morgue, unidad de medicina transfusional, diálisis y farmacia.

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El complejo también albergará áreas operativas como albergue, cocina-comedor, lavandería y esterilización. En los espacios exteriores se dispondrá de áreas verdes, estacionamientos diferenciados, helipuerto, planta de tratamiento de efluentes cloacales, caseta de residuos hospitalarios y un sistema automatizado de prevención contra incendios.

Otro contrato vía Itaipú adjudicado al grupo de JGL

Vale señalar que Itaipú adjudicó al Consorcio Norte Salud —integrado por Jiménez Gaona y Lima, Proel Ingeniería e ITASA— el diseño y construcción del Hospital General de Curuguaty (Canindeyú). ITASA ya había sido socia de JGL en la construcción del Hospital de Coronel Oviedo.

El monto del contrato adjudicado asciende a G. 131.347.204.007, equivalentes a más de US$ 19 millones al cambio actual, con un plazo de ejecución de 24 meses, de acuerdo con los datos suministrados por la institución. La obra se concretará mediante un convenio entre Itaipú, el MOPC y el MSPBS.