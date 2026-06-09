Otra promesa del MEF: dice que aumentará pagos mensuales a contratistas desde este mes

En una reunión encabezada esta mañana por los ministros de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, y de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, los directivos de los gremios de la construcción, la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), recibieron la promesa de regularizar los pagos pendientes.

En un comunicado, los gremios informaron que, mediante una reprogramación presupuestaria, a partir de este mismo mes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) procederá a liberar desembolsos de entre US$ 50 y 100 millones mensuales hasta fin de año, con lo cual se estabilizará la deuda con el sector.

En los últimos meses, los desembolsos destinados al pago de certificados de obras venían oscilando en torno a US$ 40 millones mensuales, con excepción de marzo y abril, cuando alcanzaron aproximadamente US$ 65 millones y US$ 85 millones, respectivamente. De concretarse el compromiso anunciado por el MEF, los desembolsos aumentarían respecto al ritmo de pagos que se venía registrando hasta ahora.

Sin embargo, hasta el momento el MEF no aclaró si esta reprogramación presupuestaria que prevé el incremento de los desembolsos previstos para el segundo semestre tendrán algún impacto sobre la meta de déficit fiscal de 1,5% del PIB establecida para este año.

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Factoraje, inviable para el sector de la construcción

Respecto a la Resolución Nº 296 del MEF, que reglamenta el régimen de cesión de derechos de cobro previsto en la Ley de Presupuesto, conocida como factoraje, el titular del MEF reconoció que este esquema no es aplicable al sector de la construcción, sino más bien al sector farmacéutico.

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Este mecanismo fue rechazado por ambos gremios la semana pasada debido a que obligaban a los empresarios a hacerse cargo de los intereses por la cesión de deuda. La idea era permitir que una empresa transfiera a un banco o entidad financiera el derecho a cobrar una deuda del Estado, a cambio de recibir liquidez inmediata.

Intereses de US$ 110 millones seguirán esperando

En cuanto a los intereses adeudados, que ascienden a US$ 110 millones por contratos ya ejecutados, el MEF garantizó que se procederá al pago una vez que el Congreso apruebe la ley correspondiente, la cual actualmente se encuentra pendiente de tratamiento en Diputados.

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Sin embargo, la cámara baja no llegó a tratar este martes el proyecto de ley “Que autoriza el pago de intereses por certificados de obras y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”, que figuraba en el quinto lugar del orden del día.

Esto se debió a una nueva confrontación protagonizada por el diputado cartista Yamil Esgaib con opositores que se encontraban en uso de palabra, en este caso Raúl Benítez (Independiente). La sesión tuvo que ser suspendida temporalmente y se declaró un cuarto intermedio para intentar calmar los ánimos. Posteriormente, ya no hubo quórum para retomar la sesión y no se trató ningún punto del orden del día.

Evaluaron ritmo de ejecución

El encuentro se desarrolló en Villa Serrati, sede del MEF, y contó además con la participación del viceministro de Economía y Planificación, Gerardo Ruiz Díaz, y de la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez.

Asimismo, fueron evaluados el ritmo de ejecución de las obras en lo que va del año y las proyecciones previstas para el segundo semestre de 2026, según reportó la cartera económica.

El ministro Lovera destacó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y el privado, señalando que este espacio de coordinación contribuye a generar mayor previsibilidad respecto a las necesidades financieras y al desarrollo de los proyectos de infraestructura. En ese contexto, reiteró la disposición del MEF para mantener un diálogo permanente con los distintos actores del sector.

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“Las puertas del Ministerio de Economía están abiertas para cualquier consulta o propuesta. Cuenten con nosotros para analizar alternativas, discutir escenarios y seguir construyendo soluciones de manera conjunta”, expresó.

Por su parte, la ministra Centurión agradeció el acompañamiento y la colaboración del sector de la construcción en la búsqueda de mecanismos que permitan atender los compromisos pendientes del Estado. También valoró el respaldo brindado por el MEF y su equipo técnico para avanzar en la regularización de las obligaciones con las empresas constructoras.

A su vez, representantes de Cavialpa y Capaco destacaron la apertura y predisposición de ambas instituciones del Estado, resaltando la importancia de la mesa de trabajo instalada entre el sector público y el privado para coordinar acciones, intercambiar propuestas y encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta la actividad.