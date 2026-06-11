Itaipú: ANDE retiró 22% más de energía al cierre de mayo

La Central Hidroeléctrica Itaipú inyectó al mercado paraguayo, a través de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), un total de 12.432 GWh de energía eléctrica entre enero y mayo de 2026, según la binacional. La cifra consolidada en el último informe técnico representa un salto del 22% frente a los 10.193 GWh registrados en el mismo periodo del año pasado, consolidando la tendencia alcista en el consumo interno de la energía que le corresponde al país.

El reporte mensual, elaborado por la Dirección Técnica de la Margen Derecha de la entidad, detalla que en mayo la producción del sistema de 50 Hz alcanzó los 3.096 GWh, de los cuales 2.262 GWh fueron transferidos a la empresa estatal paraguaya.

En el comparativo interanual, mayo de 2025 había cerrado con un suministro a la ANDE de 2.012 GWh, lo que demuestra que el requerimiento local no disminuye, incluso en el otoño.

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Mayor producción, menor margen de reserva

La hidroeléctrica cerró los primeros cinco meses de 2026 con una generación total de 31.798 GWh, un volumen ligeramente superior a los 31.600 GWh del ejercicio anterior. Sin embargo, debido al acelerado ritmo de consumo de la ANDE, la equivalencia de esta producción para cubrir la demanda proyectada del país experimentó una reducción en los papeles.

Mientras que la energía total acumulada a mayo de 2025 equivalía a lo necesario para abastecer al Paraguay por un año y dos meses, la producción del mismo tramo en 2026 alcanzará para cubrir el consumo local por un año y un mes.

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Eficiencia en niveles óptimos

En lo que respecta al rendimiento de la infraestructura en la central, los indicadores técnicos muestran un comportamiento regular y por encima de las previsiones operativas. El índice de disponibilidad de las unidades generadoras se ubicó en un 96,23% al cierre de mayo, logrando superar por un 2,23% la meta empresarial establecida por el consejo, que está fijada en un 94%. En mayo del año pasado, dicho indicador técnico había arrojado un valor muy similar, situándose en 96,19%.

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Desde la hidroeléctrica insistieron en que sostener estos números responde a la sincronía operativa entre ambas márgenes del río Paraná. “Estos logros son posibles gracias a la eficiencia operacional y de mantenimiento, la calidad técnica del cuadro de empleados y de los trabajos coordinados entre los sistemas eléctricos de Paraguay y Brasil", señala el informe oficial de la binacional.

Con estas cifras sobre la mesa, la represa paraguayo-brasileña elevó su producción histórica acumulada a más de 3.156.477 GWh desde el inicio de sus operaciones en 1984, manteniendo su estatus como la mayor generadora de energía limpia y renovable del planeta.