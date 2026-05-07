Itaipú: Suministro de energía a la ANDE aaumentó 24% este año

La Central Hidroeléctrica de Itaipú inyectó al sistema paraguayo, bajo gestión de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), un total de 10.170 GWh al cierre del primer cuatrimestre de 2026. Esta cifra representa un incremento del 24,3% en comparación con los 8.181 GWh registrados en el mismo lapso de 2025, evidenciando una presión ascendente en el consumo interno y una mayor utilización de la energía que corresponde por derecho a nuestro país.

De acuerdo con el informe de la Dirección Técnica de la Margen Derecha, solo en el mes de abril de este año, el sistema de 50 Hz generó 2.930 GWh, de los cuales 2.403 GWh fueron entregados directamente a la estatal paraguaya. Si comparamos estos datos con abril del año pasado, se observa un crecimiento notable, porque entonces, el suministro mensual a la ANDE fue de apenas 1.799 GWh.

Sin embargo, la ciudadanía no pa uede saber cuál es el suministro total en estos primeros meses del año desde la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) debido a que el complejo hidroeléctrico compartido con Argentina mantiene estos datos herméticamente guardados desde que asumió la nueva administración, liderada por el director ejecutivo Luis Benítez.

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Inexplicablemente, esta central hidroeléctrica que pertenece a todos los paraguayos y los argentinos, dejó de publicar los datos de generación y suministro a la ANDE a partir del 2023.

Menor generación, pero mayor consumo local

Un dato que resalta en el comparativo interanual es la leve caída en la producción global de la represa. Mientras que de enero a abril de 2025 se generaron 25.760 GWh, en el presente ejercicio la cifra descendió a 25.185 GWh. Paradójicamente, aunque la central produjo menos, el Paraguay retiró más energía, lo que reduce el excedente cedido al mercado brasileño.

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Desde la entidad destacaron que la producción acumulada hasta abril de 2026 bastaría para cubrir la demanda de todo el territorio nacional por un tiempo estimado de diez meses. Este indicador sufrió un retroceso comparativo, ya que el año pasado, con una generación total mayor, se proyectaba un abastecimiento de hasta un año para el consumo doméstico paraguayo.

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Alta disponibilidad técnica y eficiencia

A pesar de las variaciones en la demanda, la infraestructura de la binacional mantiene niveles de excelencia en su funcionamiento operativo, destacaron en el informe. Al cierre de abril, el índice de disponibilidad de las unidades generadoras alcanzó un 96,07%, superando la meta empresarial fijada en un 94%.

Desde la binacional subrayaron que estos resultados son el fruto de un trabajo de precisión técnica y diplomacia energética: “Estos logros son posibles gracias a la eficiencia operacional y de mantenimiento, la calidad técnica del cuadro de empleados y los trabajos coordinados entre los sistemas eléctricos de Paraguay y Brasil", señala el documento oficial emitido por la Asesoría de Comunicación Social.

La Itaipú Binacional reafirma así su posición como el pulmón energético de la región, acumulando una producción histórica de 3.149.864 GWh desde que dos de sus 20 turbinas comenzaron a girar en 1984.

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