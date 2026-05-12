Economía
12 de mayo de 2026 a la - 06:41

Consumo eléctrico creció 21% en el primer cuatrimestre, según ANDE

En 2025 la ANDE, para inversiones, disponía de 702 millones de dólares, pero utilizó efectivamente solo 291 millones de dólares.
Según datos oficiales, en 2025 la ANDE, para inversiones, disponía de US$ 702 millones, pero utilizó efectivamente solo US$ 291 millones.GENTILEZA

La demanda eléctrica nacional mantuvo su tendencia alcista durante el primer cuatrimestre de 2026 y alcanzó un incremento acumulado del 21%, informó la ANDE. Solo en abril, el consumo creció 35,4% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Por ABC Color

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que el consumo eléctrico nacional acumuló un crecimiento del 21% durante los primeros cuatro meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el reporte oficial, la demanda de energía pasó de 10.087,9 GWh entre enero y abril de 2025 a 12.204,3 GWh en igual lapso de 2026.

La estatal atribuye este comportamiento al sostenido dinamismo de la actividad económica del país.

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Abril registró el mayor aumento interanual de demanda eléctrica

El informe destaca que abril fue el mes con mayor crecimiento interanual del periodo analizado. La demanda alcanzó 2.643,2 GWh, frente a los 1.952,8 GWh registrados en abril de 2025, lo que representa una suba del 35,4%.

En cuanto al abastecimiento energético, Itaipú Binacional aportó 2.403,3 GWh, mientras que Yacyretá suministró 186,1 GWh y la Central Acaray otros 53,7 GWh.

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La ANDE también resaltó la incorporación de la planta fotovoltaica de Puerto Esperanza, ubicada en el Chaco, que inyectó más de 30 MWh a la red nacional.

Gráfico de barras en azul que muestra el aumento del consumo eléctrico en GWh de 2025 a 2026.
La ANDE reportó un incremento del consumo eléctrico en Paraguay durante los primeros cuatro meses de 2026.

Según la institución, este aporte marca un avance en el proceso de diversificación de la matriz energética paraguaya.