Consumo eléctrico creció 21% en el primer cuatrimestre, según ANDE

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que el consumo eléctrico nacional acumuló un crecimiento del 21% durante los primeros cuatro meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el reporte oficial, la demanda de energía pasó de 10.087,9 GWh entre enero y abril de 2025 a 12.204,3 GWh en igual lapso de 2026.

La estatal atribuye este comportamiento al sostenido dinamismo de la actividad económica del país.

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Abril registró el mayor aumento interanual de demanda eléctrica

El informe destaca que abril fue el mes con mayor crecimiento interanual del periodo analizado. La demanda alcanzó 2.643,2 GWh, frente a los 1.952,8 GWh registrados en abril de 2025, lo que representa una suba del 35,4%.

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En cuanto al abastecimiento energético, Itaipú Binacional aportó 2.403,3 GWh, mientras que Yacyretá suministró 186,1 GWh y la Central Acaray otros 53,7 GWh.

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La ANDE también resaltó la incorporación de la planta fotovoltaica de Puerto Esperanza, ubicada en el Chaco, que inyectó más de 30 MWh a la red nacional.

Según la institución, este aporte marca un avance en el proceso de diversificación de la matriz energética paraguaya.