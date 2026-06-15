INC adjudicó la compra de pet coke más caro a único oferente: las razones que explicó la estatal

La Industria Nacional del Cemento (INC), presidida por Gerardo Guerrero Agusti, adjudicó la compra de 30.000 toneladas de pet coke o coque de petróleo, combustible que utiliza la estatal en el horno de Vallemí para la producción de clínker, principal insumo del cemento.

A través de la Resolución Nº 272/2026, fechada el 5 de junio último, el titular de la cementera pública otorgó la adjudicación a la empresa Monte Alegre S.A., representada por Emanuelle Maedy Hoeckle.

El monto adjudicado asciende a US$ 13.440.000, lo que equivale a US$ 448 por tonelada del producto.

De esta forma, la estatal adquirirá este combustible derivado del petróleo a un precio superior al de sus últimas compras. En la licitación anterior, la INC había adjudicado la provisión de 60.000 toneladas por US$ 16.500.000, equivalente a US$ 275 por tonelada, a la empresa GT Scientific S.A., dirigida por Christian Aldo Harrison Paleari.

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Antes de esa compra, la estatal pagaba entre US$ 337 y US$ 345 por tonelada, por lo que el nuevo precio de US$ 448 por tonelada representa un incremento respecto a las adquisiciones anteriores.

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La razón del precio elevado, según la estatal

El presidente de la cementera, Gerardo Guerrero Agusti, señaló que al momento del llamado y hasta la fecha de la adjudicación el precio internacional del petróleo se encontraba muy por encima del registrado cuando se realizó la última licitación, en noviembre de 2024.

“Recordemos que este material es un derivado del petróleo. A eso hay que sumarle la contienda bélica en el otro continente (Medio Oriente) y, aunque el producto no tenga origen en esa región, cualquier variación en el precio afecta de forma global a este material. La misma situación se dio con la logística: con el cierre del estrecho de Ormuz, la disponibilidad de buques que transportan este tipo de cargas empezó a escasear y, por ende, se disparó el precio del flete”, expresó.

Asimismo, indicó que debe considerarse que la última licitación fue adjudicada a US$ 275 por tonelada cuando el dólar cotizaba alrededor de G. 7.800, mientras que la actual adjudicación de US$ 448 por tonelada se realiza con una cotización cercana a G. 6.000.

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“A esto hay que sumarle que en esta adjudicación la modalidad de entrega corre totalmente por cuenta del oferente y el producto debe ser proveído puesto en depósito. Eso implica que la INC no correrá con ningún costo de descarga ni transporte del material hasta el almacén del producto, costos que ya están incluidos en el precio”, manifestó.

Añadió que, considerando todos estos factores —el conflicto bélico, el encarecimiento del producto, los problemas logísticos, el traslado, la descarga y la disposición final del material en los almacenes de la INC—, el impacto representa apenas un 23% de aumento en relación con el precio anterior del producto ya internado en el predio de la estatal.

La INC debe usar coque con solo 3% de azufre

Cabe recordar que la INC invirtió parte de los US$ 80 millones provenientes de bonos soberanos, durante el gobierno de Horacio Cartes, para modificar el sistema de combustión del horno de Vallemí y permitir el uso de pet coke en reemplazo del fuel oil, con el objetivo de generar un importante ahorro para la empresa pública, meta que hasta hoy no se ha concretado.

Tras las inversiones realizadas, la empresa FLSmidth, encargada de la optimización del horno de Vallemí por US$ 28 millones, recomendó utilizar coque con un contenido máximo de 3% de azufre. Sin embargo, según los antecedentes conocidos, en la estatal no se habría seguido esa recomendación.