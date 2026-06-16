Obras públicas: Capaco reclama lentitud en ejecución que llegó a solo 17,7% al mes de mayo

La obra pública en Paraguay enfrenta un arranque de año marcado por la lentitud en el uso de los fondos disponibles. Al cierre de mayo de 2026, apenas el 17,7% del presupuesto destinado a construcciones públicas dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) había sido ejecutado, según se desprende del Informe de Actividad Económica en Construcción elaborado por la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco). Esto además, de las deudas atrasadas que mantiene el gobierno con el sector (más de US$ 300 millones) y que espera una salida favorable con la cesión de derecho de deuda.

Desde el sector privado se interpreta como una señal de alerta sobre la capacidad del Estado de sostener el volumen de inversión requerido para cumplir sus propias metas anuales y, con ello, apuntalar una parte relevante del ciclo económico.

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Lo ejecutado llega a solo US$ 218 millones

Según el Centro de Estudios Económicos de Capaco, para 2026 están previstos US$ 1.232 millones en obras públicas. Sin embargo, hasta mayo se habrían utilizado alrededor de US$ 218 millones, quedando cerca de US$ 1.014 millones por ejecutar en lo que resta del año.

En el informe emitido en las redes sociales del gremio detallan que el problema ya no es únicamente “bajo avance”, sino la necesidad de acelerar de manera sostenida para evitar que el presupuesto termine subejecutado.

“Esto significa que aún resta ejecutar US$ 1.014 millones para alcanzar el presupuesto vigente, lo que requerirá acelerar significativamente el ritmo de inversión durante los próximos meses”, expresó el gremio.

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Igualmente mencionaron que la ejecución de obras públicas es fundamental para sostener el empleo, dinamizar la cadena productiva y generar ingresos en todo el país.

“Desde Capaco destacamos la importancia de avanzar en una mayor ejecución presupuestaria que permita transformar los recursos asignados en infraestructura, oportunidades y desarrollo para los paraguayos”, señalan finalmente.