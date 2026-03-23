Lentitud en obras de la antigua ruta PY02 genera malestar en frentistas de Coronel Oviedo

La modernización del antiguo trazado de la ruta PY02 está a cargo de la Compañía de Construcciones Civiles SA, representada —según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)— por Solano Victorino Cordero Gámez, Mauricio Cordero Codas, Ladislao Acosta Figueredo y Adriana Cordero Codas. El monto de la obra prevista fue de G. 78.790.985.877, pero por las obras complementarias se estaría aumentando hasta un 20 %, lo que totalizaría una inversión cercana a G. 94.549.183.052.

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Los vecinos y comerciantes aseguran que la obra debió haber culminado a finales del año pasado, pero el plazo se prolongó. La situación genera perjuicios directos a las actividades económicas asentadas a lo largo de la vía.

Los frentistas sostienen que la falta de avance impacta fuertemente en los comercios, debido a las dificultades de acceso, el polvo constante y el movimiento irregular de las obras, lo que reduce la afluencia de clientes y complica la operatividad diaria.

Por su parte, desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el fiscalizador de la obra, el ingeniero Gabriel Echauri, explicó que los trabajos registran un avance aproximado del 75 %, teniendo en cuenta que el proyecto original fue ampliado en un 20 % mediante una adenda, principalmente para duplicar la calzada en la zona oeste.

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El profesional atribuyó el retraso a las constantes lluvias registradas en las últimas semanas, que dejaron el suelo saturado de agua y barro, condiciones que impidieron la ejecución de tareas claves como el movimiento y la compactación del suelo. Señaló que, tras cada precipitación, es necesario esperar un tiempo prudencial para retomar los trabajos, ya que de lo contrario se comprometería la calidad del asfaltado.

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Finalmente, Echauri aseguró que, pese a los inconvenientes climáticos, actualmente se intensifican las labores con el objetivo de cumplir los plazos. Adelantó que la modernización total de la antigua ruta PY02 estaría concluyendo en el transcurso de este año.