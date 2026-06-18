Salario mínimo: trabajadores hablan de aumento insuficiente y temor a más suba de precios

El anuncio presidencial establece una suba salarial de G. 144.952, superior al ajuste que hubiera correspondido únicamente con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con ello, el salario mínimo mensual superará los G. 3 millones desde julio, según adelantó el Poder Ejecutivo.

Una trabajadora señaló que el incremento anunciado del salario mínimo está lejos de responder a las necesidades reales de las familias. “Es muy poco. Vos llegás a fin de mes y no alcanza. El gasto que tenemos, los hijos en la escuela. Tres millones no es nada”, expresó.

Otra ciudadana manifestó su preocupación sobre los efectos del reajuste salarial y aseguró que cualquier aumento termina siendo absorbido por la inflación y el incremento directo de los precios de la canasta básica.

“¿Qué pasa si sube el salario? La canasta familiar va a subir todo. No hay solución. No importa cuánto suba, igual se va a reajustar todo. Ayer pagué un pasaje de bus interno, que todavía no tenía que alzar y ya alzaron. Es perjudicial”, lamentó para ABC TV esta mañana, mientras esperaba un colectivo sobre la avenida República Argentina.

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Trabajadores ganan menos que el mínimo legal

Por otra parte, varios ciudadanos consultados señalaron que la medida no tendrá impacto en su situación personal porque ni siquiera perciben el salario mínimo.

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“No gano el mínimo y ni una posibilidad de que me alcen. Cada año que sube pido aumento y no me alzan. Y no se consigue así nomás trabajo”, comentó un trabajador.

Desde otra perspectiva, una joven consideró que el reajuste podría representar una ayuda para algunos sectores, aunque sigue siendo insuficiente para quienes deben afrontar múltiples gastos.

“Para algunos va a estar bien, pero para otros es poco. Para esas familias que tienen que luchar para enviar a una escuela privada, porque la educación pública es mala, deben pagar la mensualidad, el desayuno, almuerzo y merienda de sus hijos, esos gastos son muchísimo. Es poco a veces, es difícil. Que Dios nos bendiga, para que sea justo para cada familia”, expresó.

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Suba directa de precios

El temor a un efecto inmediato sobre los precios también estuvo presente entre otros trabajadores consultados. “Van a subir todos los precios, es complicado”, resumió brevemente uno de los ciudadanos consultados.

Otra trabajadora coincidió en que el reajuste podría terminar afectando incluso a quienes no perciben el salario mínimo. “Yo no gano luego ni mínimo. En muchas cosas me afecta porque después de esto va a subir todo otra vez: la canasta familiar, el pasaje. Y va a afectar directamente en el bolsillo”, afirmó.