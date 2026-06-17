Salario Mínimo: Conasam no acuerda porcentaje y eleva informe al Ejecutivo

El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) terminó su más reciente sesión, realizada esta mañana en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), sin lograr un acuerdo sobre el porcentaje de reajuste del salario mínimo. La falta de consenso quedó asentada en el acta y derivó en una salida institucional de remitir al Poder Ejecutivo el conjunto de documentos técnicos y posturas debatidas.

“Van a ver en el acta: no hay acuerdo”, dijo en conferencia de prensa Jorge Rivas, presidente de Conasam, al explicar que el Consejo optó por enviar todos los antecedentes junto con una moción en mayoría sobre lo resuelto, presentada como recomendación.

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Tres puntos que ordenan la recomendación, según Rivas

De acuerdo con lo expuesto por Rivas, el Consejo elaboró una recomendación apoyada en tres ejes definidos en la sesión:

Dejar constancia del rol de Conasam El primer punto apunta a reafirmar la función del organismo como órgano técnico encargado de elaborar una propuesta sustentada en análisis, sin sustituir la decisión política final. Incorporar la pérdida del poder adquisitivo El segundo eje es considerar la pérdida del poder de compra. Según precisó el titular de Conasam, esta línea fue aprobada por mayoría, aunque con un voto en disidencia. Reajuste “equilibrado” ante la falta de acuerdo sobre un porcentaje En el tercer punto, el Consejo admite el núcleo del conflicto: no hubo acercamiento entre sectores y “cada sector se mantuvo en su posición original”. En ese marco, se resolvió remitir la totalidad de los antecedentes y recomendar un reajuste “equilibrado”, basado en los elementos técnicos estudiados por Conasam.

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Evolución del salario

Rivas detalló que, a lo largo de distintas sesiones, Conasam trabajó con estudios sobre la evolución del salario mínimo y el valor real de los salarios, entre otros indicadores. A ese conjunto de análisis, el Consejo pidió sumar como referencia la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sin embargo, el presidente de Conasam subrayó un límite institucional ya que el Consejo no fija el porcentaje. Según explicó, la atribución de determinar el incremento corresponde exclusivamente al presidente de la República, tal como establece la ley. En ese sentido, Conasam se posiciona como un cuerpo que sistematiza evidencia y propone criterios, no como la instancia que define la cifra final.

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El salario mínimo actual llega a G. 2.899.048, y con el reajuste por IPC (2,4%), aumentaría apenas G. 69.577

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Posturas enfrentadas: 20% vs. ajuste por IPC

El desacuerdo se expresa con claridad en las posiciones que llegan al Ejecutivo y según Rivas, el sector trabajador sostuvo su pedido de incremento del 20%, mientras que el sector empleador planteó que el ajuste se limite al IPC, en línea con el mecanismo aplicado anteriormente.

El titular del Consejo, añadió, que se escuchó a todos los sectores y que se dejó registro completo y “absolutamente todas las posturas constan en las actas”. Además, anunció la preparación de un documento adicional con las memorias de Conasam, presentadas como un respaldo clave para entender el proceso, los argumentos y la evidencia revisada.

Con el acta sin acuerdo y el paquete de antecedentes técnicos, el Ejecutivo recibirá un expediente que combina: el debate interno del Consejo, la recomendación en mayoría y los criterios sugeridos, incluida la inflación anual y el deterioro del poder adquisitivo, junto con las posturas en conflicto de trabajadores y empleadores.

La decisión final sobre el porcentaje, según remarcó Rivas, quedará en manos del presidente de la República, que ya tiene en su poder el citado informe y se espera una definición en los próximos días, ya que el nuevo salario mínimo debe empezar a regir a partir de julio próximo.