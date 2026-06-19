MEF pagó US$ 2 millones a proveedores del Estado

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que, ayer jueves desembolsó de G. 12.258 millones (US$ 2 millones) a proveedores y acreedores del Estado, a fin de honrar compromisos vinculados a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas en la semana correspondida entre martes 16 y miércoles 17 de junio de este año.

El boletín remitido por la cartera de Economía señala que, G. 30 millones se pagaron con Fuente 10 y G. 12.228 millones con Fuente 30. Esos montos se suman a los G. 28.296 millones (US$ 4,6 millones) desembolsados a inicios de esta semana.

Los pagos corresponden a proveedores del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del Ministerio de Economía.

El MEF refiere que la Tesorería Pública realiza el proceso de transferencias de recursos de manera sostenida, conforme a la fecha de presentación de las STR ingresadas por las instituciones públicas.

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Calendario de pagos disponibles en la web

La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el portal denominado Servicios en Línea.

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Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.

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