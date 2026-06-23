MEF arrancó con pagos de junio desembolsando a veteranos y adultos mayores

De acuerdo con la comunicación oficial, este martes 23, arrancó el cronograma de pagos de salarios y beneficios sociales correspondiente a junio, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP).

Los desembolsos se iniciaron este martes con los veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa Adultos Mayores, según el calendario establecido oficialmente por la cartera económica.

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Cabe mencionar que el PGN 2026 contempla alcanzar a 370.000 adultos mayores, lo que representa cubrir más del 80% de la población que cumple con los requisitos legales. Los adultos mayores beneficiarios de este programa perciben G. 724.762 mensuales, el 25% del salario mínimo vigente, hasta el mes de junio de G. 2.899.048.

Pago a jubilados de la Caja Fiscal

Según el cronograma, mañana, miércoles 24, percibirán sus haberes los jubilados de la Caja Fiscal, mientras que el jueves 25 acreditarán los salarios de los funcionarios administrativos y el personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

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A mayo del presente año, la Caja Fiscal tuvo un ingreso de G. 320.473 millones frente a egresos que sumaron G. 549.364 millones. Así, la diferencia entre ingresos y egresos del fondo en el citado mes fue de G. 228.791 billones (US$ 37,5 millones al cambio actual), El saldo rojo ex explica porque los aportes no cubren los egresos.

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Pago a fuerzas públicas y funcionarios de Educación

El cronograma del MEF continuará el viernes 26 con desembolsos para Fuerzas Públicas, Poder Judicial y Gobernaciones; en tanto que el lunes, 29 de junio, proseguirá con el pago a servidores públicos del Ministerio de Educación y las Universidades Nacionales y el martes 30 de junio abonarán los Servicios Personales pendientes.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas recordaron igualmente que los pagos están sujetos a la presentación, en tiempo y forma, de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).