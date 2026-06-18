Caja Fiscal: déficit llega a US$ 182 millones en cinco meses

De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Economía Finanzas (MEF), los ingresos por aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las entidades públicas, o más conocida como Caja Fiscal, totalizaron en el quinto mes del año, G. 320.473 millones frente a los egresos que en mayo sumaron G. 549.364 millones. Así, la diferencia entre los ingresos y egresos del fondo en el citado mes fue de G. 228.791 billones (US$ 37,5 millones al cambio actual), saldo rojo que surge porque los aportes no cubren totalmente los egresos.

En tanto que en el acumulado entre enero y mayo del presente año, los aportes al fondo totalizaron G. 1,51 billones, mientras que los egresos alcanzaron G. 2,62 billones, una diferencia del 42% que en término de valores alcanzó G. 1,11 billones (US$ 182 millones al cambio actual) que es financiado mes a mes con recursos estatales, o sea con nuestros impuestos. Al desagregar diario representa US$ 1,2 millones de déficit que genera la caja fiscal cada día.

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En dólares aumentó 41% por el efecto cambiario

En cuanto al comparativo anual, se observa un aumento del 9% respecto al mismo periodo del año pasado cuando el saldo rojo en el primer cuatrimestre llegaba a G. 1,018 billones (US$ 128,9 millones). Sin embargo, por la baja del tipo de cambio, el valor del déficit en dólares aumentó en 41% en el mismo periodo comparado en un año.

La entidad es administrada por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del MEF, que cuenta con 242.141 funcionarios activos aportantes, tiene registrado a 73.080 jubilados y 12.481 pensionados.

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Resultado por sectores

Según los datos oficiales, militares, policías, docentes , magistrados judiciales y docentes universitarios representan los sectores deficitarios con una diferencia del 72%, 60%, 47%, 14 y 21% respectivamente de los ingresos con respecto los egresos al mes de mayo último. En el caso de los militares, sus ingresos al mes de mayo sumaron G. 111.077 millones, mientras que sus gastos G. 392.074 millones, lo que arrojó una diferencia negativa de G. 281.098 millones.

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Por otra parte, los policías sumaron aportes por G. 207.484 millones, y sus egresos fueron por G. 512.698 millones, que arrojó una diferencia negativa de G. 305.214 millones. Con respecto al sector de los docentes, sus aportes sumaron G. 575.036 millones, pero sus gastos llegaron a G. 1.088.322 millones, que generó también un saldo rojo de G. 513.286 millones.

Una reforma parche a la Caja Fiscal

En tanto crece el saldo rojo de la Caja Fiscal, el presidente Peña promulgó en marzo pasado la Ley 7633 de una reforma que apenas permitirá reducir en un 40% esa diferencia en el tiempo, cuando la propuesta inicial pretendía un 60% de impacto.

Esto debido a que el proyecto que presentó el Ejecutivo inicialmente sufrió modificaciones en el Congreso por la presión de docentes, donde se negoció una “reforma light” o parche que solo empujaría el problema hacia adelante.