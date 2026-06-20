¿Habrá presión inflacionaria por el reajuste del 5% en salario mínimo?: Esto dice el BCP

La actualización del salario mínimo en Paraguay sigue en la agenda del debate, ya que tras el decreto 6225 firmado por el presidente de la República el pasado jueves dejó muchos sinsabores más que festejos con el incremento del 5% que empezará a regir desde el 1 julio. No obstante, tras la noticia de un incremento que duplica la variación anual de la inflación, ambos sectores (trabajadores y empleadores) manifestaron disconformidad.

Por un lado, el sector trabajador reclamaba un reajuste del 20%, mientras que los empleadores estaban apegados a la variación anual del IPC, que rondaba el 2,4% a mayor.

La medida firmada por el presidente Peña implica un incremento de G. 144.952 y eleva el salario mínimo desde G. 2.899.048 hasta G. 3.044.000. El ajuste se ubica 5% por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un punto que alimentó la inquietud del sector empresarial que advierten sobre impactos en la actividad económicas y espiral inflacionario por reacomodo de precios en productos y servicios.

Según los planteos de ese sector, una suba salarial por encima del IPC podría trasladarse gradualmente a costos y terminar empujando precios de bienes y servicios, con un impacto que exceda el alza inicial.

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BCP: No hay razón para suba generalizada

En respuesta a esas preocupaciones, el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, afirmó que la autoridad monetaria no observa riesgos relevantes para el curso de la inflación a partir del reajuste anunciado.

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En declaraciones a la 1020 AM, Carvallo sostuvo que, aunque el aumento podría repercutir en algunos bienes o servicios, el tamaño del ajuste no sería significativo como para modificar el comportamiento general de los precios.

La inflación, explicó, no es la suba aislada de ciertos precios, sino un fenómeno generalizado que responde a múltiples factores. En ese marco, remarcó que en la economía conviven aumentos y bajas de precios que pueden compensarse entre sí, y que el debate relevante es si el ajuste tendría un efecto inflacionario permanente.

El titular del BCP añadió que de acuerdo con los modelos usuales, el salario mínimo puede tener un impacto persistente en inflación si el aumento es “exagerado” —es decir, si su magnitud rompe ciertos equilibrios del mercado laboral y de costos.

Sin embargo, el titular del BCP subrayó que, por las características del mercado laboral y el tamaño del incremento dispuesto por el presidente Peña, la banca matriz no espera un desvío relevante de la trayectoria inflacionaria.

Finalmente, la postura del Banco Central, según lo expresado por Carvallo, que puede haber impactos puntuales en ciertos rubros, pero no señales de que el ajuste, por sí solo, genere una inflación persistente que cambie la trayectoria prevista para el conjunto de precios.

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Inflación dentro de lo esperado

El posicionamiento del Banco Central se apoya también en el punto de partida de los precios. La inflación interanual al cierre de mayo se ubicó en 2,4%, un nivel que, según Carvallo, está por debajo de la meta y dentro de una dinámica contenida.

En cuanto a la hoja de ruta hacia adelante, el BCP proyecta que la inflación convergería a cerca de 3,5% para fines de 2026. En paralelo, las expectativas privadas aparecen algo más elevadas: agentes económicos consultados en la Encuesta de Expectativa de Variables Económicas (EVE) y consultoras privadas estiman que la inflación podría ubicarse en torno al 4%.

¿Cómo queda el salario mínimo, jornal y horario nocturno?

Con el reajuste aplicado, el nuevo salario mensual que va a entrar a regir desde inicios de julio se va a ubicar en G. 3.044.000, quedado el salario por día en G. 101.467 (sobre una base de 30 días) y por hora, G. 12.683.

El jornal por día (26 días) quedó establecido en G. 117.077 y el salario jornalero por hora, G. 14.635

En cuanto al salario nocturno,(42 horas semanales) va a ser de G. 3.957.200 y el nocturno por día, de G. 131.907 y por hora de G. 18.844

En tanto que la bonificación familiar por hijo con la actualización del salario mínimo llegará a G. 142.200.

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