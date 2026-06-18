Acuerdo en Oriente Medio: ¿cuándo bajará Petropar los precios de sus combustibles?

La semana pasada, Estados Unidos e Irán anunciaron haber llegado a un acuerdo –que sería firmado mañana en Suiza– para poner fin a la guerra que comenzó en febrero de este año cuando el país norteamericano e Israel lanzaron ataques contra la República Islámica.

Irán respondió a los ataques de EE.UU. e Israel cerrando el estrecho de Ormuz, una ruta comercial marítima clave por la que transitaba alrededor del 20 por ciento de todo el petróleo del mundo, lo que causó que los precios del petróleo a nivel internacional –y, por consecuencia, los precios de combustibles en casi todo el mundo– se eleven considerablemente.

En Paraguay, tanto emblemas privados de importación y comercialización de combustible como la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) han aumentado en repetidas ocasiones los precios de sus productos desde el inicio de la guerra.

Lea más: ¿Bajará el combustible?: Petropar analiza los costos tras acuerdo de paz

Sin embargo, el anuncio del posible acuerdo y el fin de las hostilidades en Oriente Medio tuvo un efecto inmediato en la cotización del petróleo a nivel internacional, que ha visto importantes reducciones en los últimos días.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mercado “expectante”

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, William Wilka, presidente de Petropar, dijo que “el mercado (internacional de petróleo) muestra señales de una baja interesante” y que esto podría trasladarse a una eventual baja de los precios en Paraguay, aunque no dio una fecha tentativa.

Lea más: Acuerdo en Oriente Medio: ¿cuándo bajarán los precios de combustibles en Paraguay?

Señaló que el mercado internacional aún está “expectante” de si el acuerdo entre Estados Unidos e Irán “va a ser sostenible y cumplido”.

Baja será “inmediata” si hay margen, según Petropar

Wilka comentó que Petropar aún está recibiendo combustible adquirido en la primera quincena de junio, con la cotización alta que estaba vigente entonces. Sin embargo, agregó que también “estamos empezando a cargar” producto con los precios recientes más bajos.

“La idea es que esto se vaya manteniendo para ver el efecto inventario y el costo que vamos teniendo para que cuando estas cargas lleguen, si tenemos margen suficiente para trasladar, lo hagamos de manera inmediata”, manifestó.

Lea más: Tras el fiasco con firma catarí, Petropar adjudicó nuevas compras de gasoíl

Wilka señaló que, aun con los precios altos actuales, Petropar sigue “manteniendo una diferencia importante” de precios en comparación con la competencia en sus estaciones de servicio.