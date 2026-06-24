Préstamos son más de la mitad del crédito, tarjetas crecieron y sobregiros aumentaron

El crecimiento estuvo explicado, principalmente, por los préstamos, que constituyen el componente más importante del total. Este rubro incluye distintos tipos de financiamiento, como préstamos hipotecarios, de consumo y otros créditos otorgados por bancos y financieras. En mayo de 2026, los préstamos alcanzaron 3.885.797 operaciones, frente a 2.961.912 en mismo mes de 2025.

La diferencia fue de 923.885 operaciones, con una expansión interanual de 31,2%. Además, los préstamos representaron el 55,2% del total en mayo de 2026, por encima del 51,7% registrado en mayo de 2025. Esto muestra que el avance del crédito estuvo concentrado en productos de financiamiento tradicional.

Las tarjetas de crédito, medidas como cantidad de tarjetas emitidas por bancos y financieras, también mostraron una suba relevante, aunque con menor dinamismo relativo. En mayo de 2026 totalizaron 2.562.578, frente a 2.318.265 en 2025. Esto implicó un aumento absoluto de 244.313 tarjetas y una variación de 10,5%. A pesar del crecimiento, su participación dentro del total bajó de 40,4% a 36,4%, debido al mayor ritmo de expansión observado en préstamos y sobregiros.

Los sobregiros tuvieron una de las mayores variaciones relativas. Este producto corresponde al uso de fondos adicionales otorgados por la entidad financiera cuando la cuenta no cuenta con saldo suficiente, sujeto al cobro de intereses. Las operaciones pasaron de 416.913 en mayo de 2025 a 561.533 este año, un aumento de 144.620 operaciones, equivalente a 34,7%.

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Sin embargo, la cantidad de líneas de sobregiros cayó de 239.541 a 230.705, una reducción de 8.836 líneas, equivalente a -3,7%. Esta combinación muestra una mayor cantidad de operaciones, pero con menos líneas disponibles o activas.

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El descuento de documentos fue el rubro con menor peso dentro del total. Este producto consiste en un anticipo de dinero que otorga el banco sobre documentos por cobrar, con cobro de intereses y comisiones. En mayo de 2026 registró 35.708 operaciones, frente a 35.646 del año pasado, con una suba absoluta de apenas 62 operaciones, equivalente a 0,2%. Su participación se mantuvo reducida: 0,5% del total en el quinto mes de 2026.

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En términos acumulados, el promedio mensual de operaciones entre enero y mayo de 2026 fue de 6.900.310, frente a 5.443.741 en igual periodo de 2025. La diferencia fue de 1.456.569 operaciones mensuales promedio, con una variación de 26,8%.

El comportamiento confirma una expansión general del crédito formal en un contexto donde los productos de financiamiento siguen cumpliendo un rol clave para hogares, empresas y consumidores.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.