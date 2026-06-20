Operaciones crediticias superan los 7 millones con una expansión de 35,9%

El avance estuvo explicado casi en su totalidad por las personas físicas, que pasaron de 1.961.620 a 2.300.575 con un incremento de 338.955 personas y una suba de 17,3%. Las personas jurídicas también crecieron: de 17.460 a 20.419, es decir, 2.959 más, equivalente a 16,9%.

La dinámica fue aún más marcada en la cantidad de operaciones. El total aumentó de 5.184.877 en enero de 2025 a 7.045.616 en mayo de 2026. La diferencia fue de 1.860.739 operaciones, representando una expansión de 35,9%. Este ritmo duplica al crecimiento de la cantidad de personas con crédito, lo que refleja una mayor intensidad de uso del financiamiento formal. En el caso de las personas físicas, las operaciones subieron de 5.091.443 a 6.943.355, con un aumento de 1.851.912 operaciones y una variación de 36,4%. En las personas jurídicas, el incremento fue menor: de 93.434 a 102.261, con 8.827 operaciones adicionales y una suba de 9,4%.

El cierre de 2025 dejó una señal de moderación. Entre noviembre y diciembre de ese año, el total de personas con crédito bajó de 2.217.463 a 2.193.420, una reducción de 24.043 personas o 1,1%. En paralelo, las operaciones cayeron de 6.633.160 a 6.458.811, con una disminución de 174.349 operaciones, equivalente a 2,6%. Sin embargo, el inicio de 2026 revirtió esa corrección: en enero, el total de personas con crédito aumentó 34.888 respecto a diciembre, con una suba de 1,6%, y las operaciones crecieron 180.062, con un avance de 2,8%.

En la comparación interanual, el crecimiento también resulta significativo. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el total de personas con crédito pasó de 2.061.160 a 2.320.994, con 259.834 personas adicionales. Las personas físicas aumentaron 257.396, al pasar de 2.043.179 a 2.300.575. Las personas jurídicas crecieron de 17.981 a 20.419, con 2.438 más.

El salto interanual fue más fuerte en operaciones. En mayo de 2025 se registraban 5.732.736 operaciones y en mayo de 2026 el total llegó a 7.045.616. La diferencia fue de 1.312.880 operaciones. Las operaciones de personas físicas aumentaron 1.306.710, de 5.636.645 a 6.943.355. Las operaciones de personas jurídicas pasaron de 96.091 a 102.261, con 6.170 operaciones adicionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante los primeros cinco meses de 2026, el crédito mantuvo una trayectoria positiva, aunque con menor velocidad hacia mayo, tal como se puede observar en la infografía.

Además, los datos del BCP muestran que la expansión del crédito no solo incorporó más deudores al sistema, sino que también elevó la frecuencia de uso de productos financieros formales.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.