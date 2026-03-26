Calificación de deudor: ¿Cómo puede afectar mi puntuación a futuros créditos?

El Banco Central del Paraguay a través de la Superintendencia de Bancos (SIB) regula a las entidades financieras del sistema estableciendo criterios bajo los cuales deben regirse las entidades supervisadas en relación con sus clientes.

Entre las varias disposiciones al respecto, el BCP cuenta con la Central de Riesgos Crediticios (CRC) que recoge de los bancos, financieras y casas de créditos del país la información sobre los saldos y la calificación de riesgo que estos les dan a sus clientes, que se basa en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los mismos.

Una de la recientes novedades de la central de riesgos del BCP es la habilitación del portal para consultar el estado de las deudas o el “informconf bancario”, donde el cliente puede acceder a su estado de cuenta, como también a la clasificación otorgada por las intermediarias.

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¿Cómo se clasifica los deudores?

Para la Central de Riesgos del BCP, y según las disposiciones legales vigentes (Resolución 37 del 29 de noviembre del 2011) las categorías son del 1 al 6, en la que 1 es la mejor calificación y 6, la menos favorable, dependiendo de la clasificación del deudor esta podría afectar futuros créditos.

Es considerado moroso quien ingresa en la categoría 2, cuando existe un retraso en el pago de la deuda de más de 60 días.

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La categoría 1 se subdivide en: 1a (con atrasos de 0 a 30 días) que representa a clientes con excelente capacidad de pago y cumplimiento puntual.

1b (con atrasos de 31 a 60 días) son clientes que representan atrasos leves pero que mantienen solvencia.

Categoría 2: (61 a 120 días) presentan debilidades de pago que de no corregir pueden comprometer el pago.

Categoría 3: (121 a 180 días) considerado deficiente, la capacidad de pago se ve afectada; y el flujo de caja es insuficiente.

Categoría 4: (181 a 270 días) de dudoso recaudo y con alta probabilidad de pérdida; la recuperación es incierta.

Categoría 5 (271 a 360 días) considerado irrecuperable y con dudas consideradas perdidas o con mínima posibilidad de cobro.

Categoría 6 (más de 360 días de atraso) considerado irrecuperable, deudores en situación de mora prolongada y extrema.

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¿Cómo afecta la clasificación de deudor a nuevos préstamos?

Según la clasificación de deudor o score crediticio asignado por las entidades reguladas por el BCP a sus clientes, esto puede ser fundamental en la determinación o aprobación de nuevos créditos, como también para fijar la tasa de interés que tiende a ser más alta en función al riesgo. Es decir a más alto riesgo, la tasa de interés tiende a ser mayor.

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Otro aspecto que puede limitar una clasificación deficiente es el monto de nuevos créditos. Si uno tiene necesidad de un cierto monto, pero la calificación no ayuda, la entidad podría considerar un monto inferior a lo solicitado.

Mientras que una calificación alta (1 o de riesgo normal) facilita el acceso a crédito rápido y barato, una clasificación baja (categorías 3-6 o con riesgo alto/deficiente) dificulta la aprobación, y conlleva mayores tasas y exige garantías adicionales.