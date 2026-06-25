MEF comienza el pago de salarios a funcionarios públicos

Los pagos de beneficios sociales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) arrancaron la semana con los veteranos de la Guerra del Chaco, adultos mayores y pensionados en general. Luego, fueron abonados los haberes a los jubilados de la Caja Fiscal.

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del MEF informó, vía comunicado, que el cronograma de pago de salarios está sujeto a la presentación de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

Además, la cartera económica señaló que los desembolsos se realizarán por medio de la red del Banco Nacional de Fomento (BNF). Están habilitados para los funcionarios del Congreso Nacional, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

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La lista prosigue con los ministerios de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Social, de Industria y Comercio, de Justicia, de la Mujer, de la Niñez y la Adolescencia, de Obras Públicas y Comunicaciones, de Relaciones Exteriores, de Tecnologías de la Información y Comunicación, de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, del Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Así también cobrarán los empleados de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, la Agencia de Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear, la Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios, la Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo Nacional de Educación Superior.

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Igualmente, percibirán sus salarios los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, las Dirección de Beneficencia y Ayuda Social, las Direcciones Nacionales de Correos del Paraguay, de Defensa, Salud y Bienestar Animal, de Migraciones, de Propiedad Intelectual, de Vigilancia Sanitaria, de Servicios Sanitarios, además del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes.

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Finalmente, el comunicado detalló que están habilitados para cobrar los servidores públicos de los Institutos Forestal Nacional, de Cooperativismo, de Desarrollo Rural y de la Tierra, de Educación Superior, de Estadística, de Tecnología, Normalización y Metrología, del Audiovisual Paraguayo, de Artesanía, de Tecnología Agraria, del Indígena, de Bellas Artes, de Música, entre otros entes públicos.