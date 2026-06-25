Petropar adjudicó a un único oferente un millonario contrato para “imagen corporativa”

Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por William Wilka, adjudicó una licitación para la prestación del “servicio de instalación de imagen corporativa para estaciones de servicio” (ID 479612), destinado principalmente a la colocación de cartelería en sus servicentros.

La adjudicación recayó nuevamente en la empresa LMB SA, que fue la única oferente, por un monto máximo de G. 15.000 millones bajo la modalidad de contrato abierto, por lo que su ejecución dependerá de las necesidades de la estatal.

Con esta contratación, Petropar pervé destinar millonarios recursos para “mejorar la imagen” de las estaciones que operan bajo su emblema, varias de ellas vinculadas a referentes políticos colorados.

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Carteles con costo de hasta G. 16 millones por unidad

De acuerdo con el pliego de bases y condiciones, la adjudicación busca “proveer la imagen corporativa de las estaciones de servicios que operan bajo el emblema de Petropar, de la misma manera que se sugieren estrategias para la publicidad y posibles medios a utilizar en la difusión de los productos y promociones que se realizan".

El acto de apertura de ofertas se realizó el 28 de mayo en la planta de Villa Elisa y la adjudicación fue formalizada mediante la Resolución PR/WW Nº 348/2026, que tiene fecha del 9 de junio último.

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En total, la contratación contempla 181 ítems, entre ellos babetas de chapa, bandejas para carteles, banderas de distintos modelos, bandejas para tótems de diversos tamaños y otras estructuras.

Entre los rubros de mayor costo figura el cartel indicador de precios, por el que la estatal pagará G. 15.485.000 por unidad, así como el cartel de vía pública VIP, con un precio de G. 16.569.800 por unidad (ver precios de los ítems en el documento adjunto).

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Los demás ítems adjudicados

La lista también incluye banderolas, banners, carteles de atención las 24 horas, señalizaciones para extintores y baldes de arena, carteles indicadores de precios, señalética vial e interior para sanitarios y avisos preventivos para la descarga de combustibles.

Asimismo, se prevé la adquisición de cartelería preventiva, señalizaciones para GLP, teléfonos de emergencia y otros elementos. También se contratará la provisión e instalación de cenefas de playa, cielorrasos, cimientos y bases para tótems y carteles de vía pública, además de materiales como hormigón, revestimientos para columnas, adhesivos, jaulas para garrafas, calcomanías para surtidores, luces LED y servicios de mantenimiento.

La nómina se completa con spreaders de diferentes características, neones LED, pantallas LED, pasacalles, paneles electrónicos de texto, reflectores LED, relojes digitales, tótems de señalización y otros elementos.

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Estaciones vinculadas a dirigentes políticos

Con estas adquisiciones, Petropar mejorará la infraestructura visual de las estaciones que operan bajo su emblema. Entre sus operadores figuran empresas vinculadas a dirigentes políticos como el vicepresidente de la República, Pedro Alliana; el senador Basilio “Bachi” Núñez; el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja; y otros referentes, principalmente del Partido Colorado.

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También aparece entre los operadores el exsenador colorado Erico Galeano, condenado a 13 años de prisión por su vinculación con el caso A Ultranza Paraguay y actualmente recluido en el Centro Nacional de Prevención de Libertad (ex Tacumbú), mientras la Corte Suprema analiza recursos relacionados con su condena.

En la lista de servicentros vinculados a figuras políticas también se encuentran las exdiputadas cartistas Blanca Marina Vargas de Caballero y Del Pilar Medina, quienes fueron nombradas en su momento como asesoras en Itaipú y Yacyretá, respectivamente.

Igualmente figuran la diputada cartista Jazmín Narváez, a través de estaciones cuyo propietario es su padre, el senador colorado Luis Pettengill y el dirigente seccionalero cartista Víctor Molas Turó, quien cuenta con varios servicentros bajo el emblema de Petropar.