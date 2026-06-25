Mundial 2026: fiebre del fútbol altera a Itaipú y expone la brecha entre Paraguay y Brasil

El comportamiento de los usuarios en Brasil y Paraguay sigue un patrón idéntico en cada encuentro futbolístico. El consumo eléctrico disminuye notablemente antes del pitido inicial, se dispara de forma rápida y masiva durante el entretiempo, vuelve a caer en la segunda mitad y explota nuevamente al sonar el silbato final. Así lo describió la publicación de Itaipú, lado brasileño.

La binacional intervino para garantizar el suministro energético de Brasil durante los partidos de su selección nacional en el Mundial. En cada partido, el consumo disminuye antes del inicio, aumenta rápida y significativamente durante el descanso, vuelve a disminuir en la segunda mitad y aumenta de nuevo al final del encuentro; un “efecto hinchada” que requiere una monitorización constante para mantener la estabilidad del Sistema Nacional Interconectado, informaron.

Como una de las principales centrales eléctricas del país, Itaipú participa en el plan especial coordinado por el Operador del Sistema Eléctrico Nacional (ONS), que abarca el período desde dos horas antes del partido hasta dos horas después de cada encuentro.

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Cómo fue la demanda en los partidos contra Marruecos y Haití

Detallan que en el partido inaugural contra Marruecos, el suministro eléctrico de Itaipú al país disminuyó un 7% en la hora previa al inicio del partido, a las 18:00 horas, y se mantuvo así hasta el final de la jornada.

La carga en el Sistema Nacional Interconectado (SIN) del Brasil cayó hasta un 8,6%, recuperándose 4.307 MW en tan solo 21 minutos después del partido, lo que equivale al consumo medio de Rio Grande do Sul.

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Durante el partido contra Haití, reflejando la reducción del consumo energético momentos antes del encuentro, Itaipú disminuyó su suministro a Brasil en un 17 % durante aproximadamente 40 minutos.

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Inmediatamente después del partido, en tan solo 14 minutos, la central aumentó su generación en un 7 % para compensar el incremento del consumo en el sistema eléctrico brasileño. La binacional destaca que demostró su plena capacidad de respuesta ante variaciones de carga en estas situaciones.

“Se espera que en el próximo partido, cuando la selección brasileña se enfrente a Escocia en una jornada decisiva, se repita este comportamiento de la carga, y que Itaipú esté plenamente capacitado y preparado para responder a estas variaciones de carga en el sistema eléctrico brasileño”, anunciaron.

Finalmente, el reporte de la binacional en el vecino país, señala que “durante los partidos de Paraguay, el comportamiento es similar, pero mucho menos perceptible para el suministro total de Itaipú, debido a la diferencia entre el consumo de energía de los sistemas paraguayo y brasileño”.

Cabe recordar que la producción eléctrica de Itaipú en 2025 apenas representó el 6,7% del consumo brasileño, mientras que la represa suministró el 87,6% de toda la energía consumida en Paraguay.