Itaipú cubrió casi el 88% del consumo paraguayo, según informe anual 2025

Los datos técnicos de Itaipú Binacional en el Informe Anual 2025 exponen la absoluta dependencia del sistema eléctrico nacional hacia la usina compartida con el Brasil. Del total de 72.879 GWh generados durante el año pasado, el suministro entregado a la ANDE sostuvo gran parte de la demanda del país.

En marcado contraste, esa misma producción eléctrica apenas representó el 6,7% del consumo brasileño. A nivel general, la central registró un aumento del 8,9% en su generación respecto al 2024.

Desde la administración de la hidroeléctrica celebran las cifras logradas pese a las condiciones climáticas. “El Informe Anual 2025 de Itaipu destaca la eficiencia técnica, el equilibrio financiero y el progreso social”, señala la publicación difundida por la binacional, lado brasileño.

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Los millones transferidos al Tesoro

En el apartado financiero, el reporte rinde cuentas sobre los desembolsos realizados a los Estados dueños de la represa. Las arcas públicas paraguayas percibieron US$ 246,5 millones en concepto de royalties, monto idéntico al transferido a Brasil.

Adicionalmente, Paraguay recibió otros US$ 165,1 millones bajo la figura de compensación por cesión de energía. Estos recursos son administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas, y resultan claves para el financiamiento de gobernaciones y municipios.

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El balance económico general de Itaipú cerró con ingresos por US$ 3.023 millones facturados a la ANDE y a la brasileña ENBPar. Con estos números, la entidad binacional reportó un superávit de US$ 134 millones para el ejercicio fiscal.

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Tarifa congelada y modernización

El documento también recuerda que la tarifa se mantuvo en US$ 19,28/kW, garantizando ingresos estables para la represa tras las intensas negociaciones diplomáticas y el acuerdo alcanzado en abril de 2024.

En el plano tecnológico, el informe rinde cuentas sobre la continuidad del proyecto de modernización de las unidades generadoras. Además, resaltan el uso de inteligencia artificial y avances exploratorios en hidrógeno verde y energía solar flotante.

Asimismo, la binacional destina millonarios recursos a programas en el territorio. Aseguran haber financiado iniciativas en salud pública, conservación de la biodiversidad, saneamiento y apoyo a comunidades indígenas en ambas márgenes.

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Sin embargo, gran parte del despliegue de recursos del lado brasileño se concentró en la Cumbre del Clima (COP30) celebrada en Belém. La Itaipú desembolsó fondos para el dragado de puertos, obras urbanas y la construcción de 405 departamentos para delegaciones.

El reporte concluye reafirmando que las decisiones tomadas garantizaron el equilibrio institucional. Según la empresa, estos resultados reafirman su papel como un factor de estabilidad y previsibilidad para el sistema eléctrico paraguayo y brasileño.