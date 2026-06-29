Con un fondo de salud en estado crítico, IPS pedirá G. 1 billón más para presupuesto del 2027

El Instituto de Previsión Social (IPS) llevó al Consejo de Administración el anteproyecto de presupuesto para 2027 con una propuesta de incrementar en G. 1 billón los recursos de la previsional y distribuir ese aumento entre sus tres fondos (administrativo, salud y jubilaciones). La iniciativa, impulsada por el propio presidente del IPS, Isaías Fretes, se presenta en un contexto especialmente delicado para el área sanitaria, que la institución describe como “crítica”.

El presupuesto vigente del IPS ronda los G. 13 billones, mientras que la proyección para 2027 eleva el monto total a G. 14.215.832.578.454.

La gerencia administrativa explicó que el cálculo se apoya en una programación de carácter plurianual y que el documento será remitido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluyendo la continuidad de contratos en ejecución y su arrastre estimado para 2028 y 2029.

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¿De dónde saldrían los recursos?

Según detallaron, la previsión de ingresos descansa en un aumento global del 9% en contribuciones de empleadores y asegurados. Para fundamentarlo, la administración tomó como base la evolución de los ingresos de los últimos cinco años y cinco meses del año en curso.

El esquema presupuestario se elaboró, según lo expuesto por el titular del IPS, conforme a la capacidad de ingresos propia previsional (identificada como fuente 30), es decir, con los recursos que recauda la institución. En ese marco, subrayó que el IPS no recibe fondos del Gobierno Central y que su financiamiento proviene mayormente de contribuciones.

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Cómo se reparte el incremento:

Fondo administrativo: crece 13%

En el componente administrativo, el salto proyectado es el más alto en términos porcentuales: 13%.

Presupuesto 2026 (referencia presentada): G. 467.098.426.973

Incremento previsto: G. 62.291.130.998

Total anteproyecto 2027: G. 529.389.557.925

Fondo de salud: sube 6%

Para Salud, el anteproyecto prevé un crecimiento más acotado: 6%.

Presupuesto 2026: G. 6.347.983.657.941

Aumento estimado: G. 376.799.135.460

Total anteproyecto 2027: G. 6.724.782.793.401

En este punto, desde la gerencia administrativa expresaron que con los requerimientos expresados por las áreas sanitarias, el fondo de salud “hoy” necesitaría G. 12 billones para cubrir todas las necesidades planteadas. La brecha entre esa demanda y lo presupuestado expone el principal cuello de botella del anteproyecto.

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Fondo de jubilaciones: aumento del 9%

El fondo jubilatorio aparece con una expansión alineada al incremento general: 9%.

Pasaría de G. 6.385.106.032.434 a G. 6.961.660.227.128.

En la presentación también se consignó una cifra de crecimiento en guaraníes (indicada como 1.122.848.424), aunque el salto entre los montos totales expuestos sugiere un incremento superior; el dato fue reportado tal como se informó en la exposición.

Ajustes y restricciones

Junto con el anteproyecto del presupuesto, se presentó el Decreto de lineamiento N.° 5.942, que fija pautas de administración del gasto. Entre los puntos destacados figuran:

Disposiciones sobre uso de papel .

Reordenamiento de contratos por producto , que pasarían al objeto de gastos N.° 266 (consultoría).

Lineamientos sobre servicios personales (grupo 100), con restricciones en salarios, dietas y gastos de representación.

En este último rubro, desde la previsional indicaron que el presupuesto debe reflejar “el mismo” nivel asignado para el periodo 2026, marcando un criterio de contención en remuneraciones y beneficios asociados a la administración.