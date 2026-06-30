BCP baja nuevamente las comisiones por pagos con tarjetas de crédito y débito

El Banco Central del Paraguay (BCP) informó que con la entrada en vigor de esta fase, la comisión máxima que podrán cobrar las entidades emisoras y operadoras será de 3% para las operaciones con tarjetas de crédito y de 2% para las de débito. Hasta hoy, los límites vigentes son de 4% para las tarjetas de crédito y de 3% para las de débito.

La reducción forma parte de las resoluciones aprobadas por el Directorio del BCP en marzo de 2025, que establecieron un cronograma de aplicación gradual para permitir que las entidades adecuaran sus sistemas y procesos antes de la implementación definitiva.

La regulación alcanza a las entidades emisoras y a todas las operadoras que participan en la intermediación de pagos electrónicos con tarjetas de crédito y débito, independientemente del rol que desempeñen dentro de la cadena de procesamiento de las transacciones.

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Objetivo de la medida

El Banco Central sostiene que la reducción de estas comisiones busca incentivar el uso de los medios electrónicos de pago como alternativa al efectivo, fortalecer la inclusión financiera y promover una mayor competencia en el sistema de pagos. Asimismo, considera que menores costos para los comercios pueden favorecer una mayor aceptación de pagos con tarjetas y contribuir a la formalización de la economía.

En esa línea detalla que la medida se enmarca en las atribuciones que la Ley Nº 5.476/15, que regula el uso de tarjetas de crédito y débito, otorga al BCP para fijar los porcentajes máximos de las comisiones de intermediación en operaciones con tarjetas de crédito y débito.

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Según la autoridad monetaria, los nuevos topes fueron definidos tras un análisis técnico realizado por la Subgerencia General de Operaciones Financieras y la Superintendencia de Bancos.

Con este ajuste culmina el cronograma de reducción anunciado en 2025. A partir de mañana miércoles, el límite máximo aplicable será de 3% para las operaciones con tarjetas de crédito y de 2% para las de débito, porcentajes que reemplazarán a los topes vigentes desde julio del año pasado.

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