El batacazo de la Albirroja: energía de Itaipú fluctuó al ritmo de los penales contra Alemania

Según un informe oficial emitido por Itaipú, la demanda de la energía de la Central y la carga del SIN-PY experimentaron violentas caídas y picos masivos a medida que transcurrían los 120 minutos de juego y la infartante definición por penales, en Estados Unidos.

Cuando la pelota empezó a rodar en el Boston Stadium por los 16avos. de final del Mundial 2026, las actividades productivas y comerciales del país se detuvieron por completo para sintonizar el encuentro. Esta desconexión masiva quedó fielmente reflejada en los registros técnicos de la Central Hidroeléctrica Itaipú, que mostraron un bajón drástico de la demanda nacional apenas inició el cotejo.

El intercambio Itaipú/ANDE se desplomó de 3.537 MW a 3.264 MW durante el primer tramo del partido, lo que significó una reducción neta de 273 MW (un 7,72% menos) en un lapso de apenas 32 minutos. Al mismo tiempo, la carga del sistema paraguayo (SIN-PY) cayó de 3.595 MW a 3.382 MW, desmoronándose un 5,92% en solo 31 minutos.

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Mientras los televisores encendidos contenían la respiración tras el golazo de Julio Enciso a los 42 minutos, las fábricas, comercios y oficinas apagados daban un respiro momentáneo al sistema de distribución energética nacional.

Picos en el entretiempo y el final

Sin embargo, la tregua en el consumo se rompió apenas se abrieron los breves espacios de descanso técnico. En los entretiempos, la reactivación de electrodomésticos, luces y refrigeración hogareña causó saltos abruptos de carga.

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“El árbitro da el pitazo final, termina el primer tiempo, ¿y ahí qué sucede? Todo el mundo se levanta de su asiento, se va, abre la heladera, prende el microondas, calienta algo o prepara un café”, describió el Ing. Rodrigo García, gerente de la División de Operación del Sistema de la binacional días atrás al explicar este fenómeno.

Estas variaciones alertaron a los operadores en la central, que ya se habían preparado para este tipo de situaciones que se dan durante los partidos de la selección de Paraguay, pero, sobre todo, de Brasil.

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El intercambio Itaipú/ANDE saltó repentinamente de 3.305 MW a 3.720 MW, disparándose un 12,56% en tan solo 14 minutos de intervalo entre periodos de juego. De igual manera, la carga general del SIN-PY pegó un salto de 3.419 MW a 3.810 MW, registrando una vertiginosa variación del 11,44% en un parpadeo de 12 minutos.

Una vez consumada la heroica clasificación paraguaya tras el penal definitivo ejecutado por José Canale y las monumentales tapadas del arquero Orlando Gill, el consumo nacional volvió a reactivarse velozmente con los festejos populares en las calles. Tras el pitazo definitivo, el intercambio con la ANDE subió de 2.993 MW a 3.299 MW (+10,22% en 17 minutos), y el SIN-PY trepó de 3.141 MW a 3.375 MW (+7,45% en 31 minutos).

El efecto del infarto en Brasil

La dramática eliminación de la tetracampeona del mundo a manos de la Albirroja no solo alteró el comportamiento eléctrico local, sino que repercutió directamente en el vecino país. El Sistema Interconectado brasileño (SIN-BR) acusó un fortísimo impacto debido a la tensión regional y al reordenamiento de los flujos de potencia excedente.

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Durante el momento cumbre de la definición por penales, cuando el continente entero miraba con asombro el destino del partido, la carga del SIN-BR cayó drásticamente de 86.942 MW a 84.722 MW, perdiendo 2.220 MW (2,55%) en apenas 12 minutos de máxima expectativa.

Una vez concluido el infartante duelo que selló el pase paraguayo a octavos, el sistema eléctrico de Brasil experimentó un despegue de su demanda. Su carga general se incrementó con fuerza de 84.942 MW a 89.171 MW, lo que representó un aumento masivo de 4.449 MW (un 5,25% más) en apenas 15 minutos, cerrando una jornada histórica donde la pasión del fútbol reconfiguró por completo los flujos de la mayor hidroeléctrica de esta zona del mundo.