¿Qué es el SIARA y a quiénes afecta?: Contadores piden extender plazo para registro que prevé millonarias multas por incumplimiento

El Colegio de Contadores del Paraguay solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una prórroga del plazo para la inscripción de sociedades comerciales y organizaciones sin fines de lucro en el nuevo Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos (Siara), cuyo vencimiento está fijado para el 30 de junio.

El gremio sostiene que, a pocos días de la fecha límite, persisten dificultades operativas y un volumen de trámites que podría dejar a numerosos contribuyentes fuera de tiempo, con el riesgo de generar incumplimientos formales y trabas para la gestión administrativa de empresas y entidades.

De acuerdo con lo expresado por la Lic Alba Talavera, directora de Educación del Colegio de Contadores del Paraguay (CCP), la solicitud apunta a que el MEF disponga una extensión del plazo para completar el registro en la plataforma, considerando que el proceso involucra a un universo amplio de organizaciones con realidades distintas: desde sociedades con estructura administrativa consolidada hasta asociaciones civiles y fundaciones que dependen de gestión voluntaria o tienen limitada capacidad técnica. También manifestó que se registran varios inconvenientes técnicos y del propio sistema del SIARA al momento de procesar los datos, lo dificulta bastante completar el pedido.

Entre los argumentos planteados por el sector contable se mencionan, principalmente, la alta demanda concentrada en los últimos días, consultas frecuentes sobre requisitos y procedimientos, y reportes de usuarios sobre lentas respuestas o demoras asociadas al volumen de accesos al sistema.

El SIARA forma parte del esquema de modernización y centralización de registros administrativos impulsado por el MEF, con el objetivo de unificar procesos y facilitar la gestión de datos vinculados a las personas jurídicas y su relacionamiento con el Estado.

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El registro —según explican profesionales del área— requiere que las entidades carguen información y documenten aspectos básicos de identificación y administración, un paso que se volvió clave para evitar observaciones y contratiempos en trámites posteriores.

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Entidades sin fines de lucro, entre las más expuestas

Uno de los puntos enfatizados por el gremio es la situación de las organizaciones sin fines de lucro, muchas de las cuales no cuentan con departamentos contables permanentes, afrontan cambios frecuentes de autoridades o presentan documentación dispersa, lo que vuelve más lento el proceso de inscripción.

En ese contexto, el Colegio advierte que mantener la fecha del 30 de junio sin margen adicional podría derivar en una congestión final y en la exclusión práctica de entidades que no logren completar el procedimiento a tiempo.

A la espera de respuesta del MEF

Hasta el cierre de esta nota, el MEF no había informado públicamente una decisión sobre el planteamiento del Colegio de Contadores. El pedido se suma a inquietudes que vienen expresando profesionales y contribuyentes respecto a la implementación escalonada de nuevos sistemas y la necesidad de acompañar los plazos con asistencia técnica y canales de soporte ágiles.

Mientras tanto, el gremio recomendó a las organizaciones y sociedades que aún no iniciaron el trámite que lo hagan cuanto antes, para evitar que la acumulación de solicitudes sobre el cierre complique la presentación dentro del plazo vigente.

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¿A quiénes aplica el vencimiento?

El plazo del 30 de junio corresponde a la actualización anual del Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales para las siguientes entidades:

Sociedades comerciales, como Sociedades Anónimas (SA) y Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL).

Otras entidades, incluyendo organizaciones sin fines de lucro no alcanzadas por la Ley Nº7363/24, conocida también como “ley anti ONG”

Las organizaciones comprendidas en la Ley Nº 7363/24 tuvieron un calendario diferente: su plazo de inscripción venció el 1 de abril de 2026.

¿Cómo se realiza el trámite?

El procedimiento se gestiona íntegramente a través del portal oficial del SIARA, mediante los siguientes pasos:

Ingresar al portal oficial del SIARA

Autenticarse con identidad electrónica (puede crearse en el momento si no se cuenta con ella)

Registrar o actualizar los datos del representante legal desde el menú correspondiente, para lo cual debe contar con la firma digital . Un paso previo que debe realizar el representante legal en el ámbito privado con un costo que ronda entre G. 370.000 y G. 450.000, y luego debe validar la firma.

Definir si el trámite lo realiza el representante legal directamente o si se designa a una persona autorizada para completarlo

Completar el formulario digital en el Registro Administrativo con los datos de la persona o estructura jurídica

Cargar obligatoriamente la sección de beneficiarios finales

Guardar y enviar la solicitud al MEF

La resolución del trámite demora aproximadamente cinco días hábiles, con notificación al correo electrónico registrado, pero contadores advierten que la validación está tardando en algunos caso, hasta más de 15 días.

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Multas millonarias por incumplimiento

El MEF enmarca el cumplimiento de este registro como una condición necesaria para evitar sanciones y bloqueos en el sistema financiero paraguayo y las consecuencias del incumplimiento pueden ser significativas: